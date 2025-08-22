Яку валізу обрати для подорожі, щоб уникнути пошкоджень: лайфаки від вантажника аеропорту

Майже кожен мандрівник хоча б раз переживав стрес біля багажної каруселі - замість охайної валізи можна отримати подряпану оболонку, зламану блискавку чи розбиті сувеніри. Але виявляється, що значна частина проблем залежить від самої валізи.
Які сумки найменше "кидають" і як правильно обрати валізу, щоб уникнути розчарувань, розповідає РБК-Україна з посиланням на лайфаки працівника багажного відділення в аеропорту в Express.
За словами вантажника, головне - щоб у валізи було чотири робочих колеса. Таку сумку набагато простіше закотити в багажний відсік, ніж кидати. Відповідно, ймовірність пошкодження значно менша.
Навпаки, валізи без коліс або з поламаним механізмом найчастіше доводиться буквально перекидати. У результаті вони можуть пролетіти кілька метрів, вдаритися об інші сумки й отримати серйозні пошкодження.
Багато туристів вірять, що наліпка "Крихке" - гарантія дбайливого поводження з багажем. Та, за словами працівника аеропорту, це радше ілюзія. У деяких випадках навіть навпаки - персонал ставиться до таких валіз з меншим ентузіазмом.
Офіційно авіакомпанії не гарантують особливого ставлення лише через маркування. Тому краще подбати про правильний вибір валізи та надійне пакування речей, а не покладатися лише на наклейки.
Експерти з безпеки подорожей та представники IATA радять враховувати кілька ключових параметрів:
Також рекомендується пакувати крихкі речі у додаткові чохли або використовувати м'які речі (светри, куртки) як захист.
Дешева валіза може коштувати дешевше за переліт, але наслідки її пошкодження здатні зіпсувати відпустку. Саме тому досвідчені мандрівники радять ставитися до вибору валізи так само серйозно, як і до вибору страховки.
Правильний багаж - це не лише зручність, а й гарантія збереження особистих речей та нервів після перельоту.
Отже, якщо ви плануєте подорож - інвестуйте у правильний багаж. Це простий спосіб уникнути неприємних сюрпризів і розпочати відпустку без стресу.