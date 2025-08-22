Какой чемодан выбрать для путешествия, чтоб избежание повреждений: лайфаки от грузчика аэропорта

Почему колеса решают все

По словам грузчика, главное - чтобы у чемодана было четыре рабочих колеса. Такую сумку гораздо проще закатить в багажный отсек, чем бросать. Соответственно, вероятность повреждения значительно меньше.

Напротив, чемоданы без колес или с поломанным механизмом чаще всего приходится буквально опрокидывать. В результате они могут пролететь несколько метров, удариться о другие сумки и получить серьезные повреждения.

Почему наклейка Fragile не спасает

Многие туристы верят, что наклейка "Хрупкое" - гарантия бережного обращения с багажом. Но, по словам работника аэропорта, это скорее иллюзия. В некоторых случаях даже наоборот - персонал относится к таким чемоданам с меньшим энтузиазмом.

Официально авиакомпании не гарантируют особого отношения только из-за маркировки. Поэтому лучше позаботиться о правильном выборе чемодана и надежной упаковке вещей, а не полагаться только на наклейки.

Как выбрать чемодан, чтобы избежать проблем

Эксперты по безопасности путешествий и представители IATA советуют учитывать несколько ключевых параметров:

4 рабочих колеса меньше всего рискуют быть "брошенными".

Твердая оболочка - защищает вещи от ударов и давления.

Качественная внутренняя подкладка - дополнительный слой амортизации.

Прочные молнии и ручки - самые частые слабые места дешевых чемоданов.

Также рекомендуется паковать хрупкие вещи в дополнительные чехлы или использовать мягкие вещи (свитера, куртки) в качестве защиты.

Почему стоит инвестировать в качественный чемодан

Дешевый чемодан может стоить дешевле перелета, но последствия его повреждения способны испортить отпуск. Именно поэтому опытные путешественники советуют относиться к выбору чемодана так же серьезно, как и к выбору страховки.

Правильный багаж - это не только удобство, но и гарантия сохранности личных вещей и нервов после перелета.

Итак, если вы планируете путешествие - инвестируйте в правильный багаж. Это простой способ избежать неприятных сюрпризов и начать отпуск без стресса.