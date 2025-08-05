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Пожар в отеле: что нужно проверить перед заселением и как спастись за 5 минут

Вторник 05 августа 2025 11:30
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Пожар в отеле: что нужно проверить перед заселением и как спастись за 5 минут Как проверить пожарную безопаность в отеле (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Накануне во Львове вспыхнул пожар в гостинице "Власта". Но ежегодно в мире фиксируют тысячи пожаров в отелях, несмотря на современные технологии и проверки. В Украине риски возрастают в сезон обогревателей или в регионах с туристической нагрузкой. Как гостям оценить безопасность самостоятельно?

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал отельер и СЕО "Медвино загородный комплекс отдыха с сафари-парком" Артур Снигирь.

Что стоит знать

Пожарная безопасность в отелях регулируется международными и национальными стандартами. По словам Снигиря, наибольшую угрозу представляет человеческий фактор.

"Чаще всего причины пожаров - это нарушение правил пожарной безопасности, неисправная электрика или невнимательность персонала и гостей. У нас, как и во многих странах, главная причина - это не техника, а поведение", - говорит Артур Снигирь.

В Украине эти вопросы регулирует ГСЧС, а также строительные нормы ДБН В.2.2-20:2008.

Какие стандарты действуют в мире

  • Автоматические системы пожаротушения. Спринклеры, дымовые детекторы и сигнализации обязательны в отелях ЕС, США, Японии.
  • Планы эвакуации. Они должны быть в каждом номере и на этажах, а выходы - четко обозначены.
  • Регулярные инспекции. В отелях свыше 300 мест обязательно проводятся обучения персонала.
  • Смарт-технологии. Некоторые отели используют мобильные приложения для оповещений в случае пожара.

Какие требования действуют в Украине

"У нас работают проверки ГСЧС. Если отель не проходит, его могут временно закрыть. Но даже в заведениях, которые прошли проверку, важно регулярно контролировать состояние оборудования", - объясняет Снигирь.

Особое внимание, по его словам, следует уделять зимнему сезону.

"Зимой мы проверяем все обогреватели. В Карпатах или других популярных регионах бывает большая нагрузка, и техника может перегреваться. Это риск, если ею пренебрегать", - говорит эксперт.

Что проверить гостю

Снигирь советует потратить 5-10 минут на базовые вещи:

  • В номере должен быть детектор дыма. Если вы его не видите или он не работает, сразу скажите на рецепции.
  • Найдите, где ближайшая лестница, и посчитайте, сколько дверей к ней - в дыму это поможет.
  • Проверьте, есть ли в коридоре огнетушитель. Смотрите, чтобы он не был закрыт или просрочен.
  • В номере двери должны плотно закрываться, а окна - открываться.
  • План эвакуации должен быть или в номере, или на рецепции. Если нет, спросите.
  • Для семей важно объяснить детям, что делать в случае пожара.

Что делать в случае пожара

"Если вы почувствовали запах дыма, не паникуйте. Вызывайте 101. Прикоснитесь к двери: горячие - не открывать, лучше заблокировать щели мокрым полотенцем.
Если дверь не горячая, ползите к выходу, не пользуйтесь лифтом. Если застряли, давайте сигналы из окна", - говорит отельер.

Вы имеете право спросить, когда была последняя проверка ГСЧС. Если видите грубые нарушения, не стесняйтесь обращаться в службу. Безопасность важнее репутации заведения.

"Пожарная безопасность - это не только о технике, а о внимании. И отеля, и гостя. Люди часто просто не смотрят, где выход, где огнетушитель. А это занимает несколько минут и может спасти жизнь", - заключает эксперт.

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