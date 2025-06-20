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Японський світлофор не зелений: що пішло не так та чому усі туристи шоковані

П'ятниця 20 червня 2025 20:10
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Японський світлофор не зелений: що пішло не так та чому усі туристи шоковані Світлофори в Японії шокують туристів (фото: Getty Image)
Автор: Анна Шиканова

У всьому світі червоний означає "стоп", а зелений - "йди". Однак у Японії все трохи інакше: там зелений - це синій. І причина цього криється не лише в традиціях, а й у мовних нюансах.

Чому в Японії на світлофорі замість зеленого кольору - синій, розповідає РБК-Україна з посиланням на IFLScience.

Якого кольору світлофори у Японії?

Хоча більшість світлофорів у Японії дотримуються загальноприйнятої системи - червоний для зупинки, жовтий для обережності, зелений для руху, - не всі вони виглядають звично для іноземців.

На перехрестях можна побачити світлофори з "зеленим" сигналом, який насправді виглядає радше блакитним або бірюзовим.

Чому світлофори в Японії мають інший колір

Ця особливість пов’язана з тим, що Японія не ратифікувала Віденську конвенцію про дорожні знаки та сигнали 1968 року - на відміну від багатьох інших країн світу.

До речі, Сполучені Штати також не є її учасниками. Але саме тому дорожні знаки та світлофори в Японії мають низку унікальних рис, які нерідко дивують туристів.

Однак справжня причина "синіх" світлофорів - мовна. У класичній японській мові слово "ао" (青) означає як синій, так і зелений колір, а точніше - всю синьо-зелену гаму.

Колись не було необхідності чітко розділяти ці відтінки, адже їх сприймали як варіації одного й того ж кольору. Аналогічно в англійській мові слово "pink" охоплює цілу палітру рожевих, від блідих до яскравих, хоч це й зовсім різні відтінки.

Синій чи зелений?

У сучасній японській мові з’явилося окреме слово для позначення зеленого - "мідорі" (緑), але в повсякденному спілкуванні японці продовжують називати зелені предмети синіми.

Наприклад, зелені яблука вони називають "аорінґо" (青りんご), а вкриті лісами пагорби - "аояма" (青山), тобто "сині гори".

Коли у 1973 році уряд Японії офіційно затверджував стандарти для світлофорів, було вирішено використовувати той відтінок зеленого, що найближчий до синього.

У деяких регіонах країни, особливо там, де встановлені старі системи освітлення, зелений сигнал дійсно має холодний, блакитнуватий відтінок, що часто викликає подив у приїжджих.

Ця неоднозначність стала своєрідною культурною особливістю. І хоча для більшості світу розрізнення між синім і зеленим є очевидним, японський приклад ілюструє, наскільки відносним є наше сприйняття кольору.

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