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Японский светофор не зеленый: что пошло не так и почему все туристы шокированы

Пятница 20 июня 2025 20:10
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Японский светофор не зеленый: что пошло не так и почему все туристы шокированы Светофоры в Японии шокируют туристов (фото: Getty Image)
Автор: Анна Шиканова

Во всем мире красный означает "стоп", а зеленый - "иди". Однако в Японии все немного иначе: там зеленый - это синий. И причина этого кроется не только в традициях, но и в языковых нюансах.

Почему в Японии на светофоре вместо зеленого цвета - синий, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IFLScience.

Какого цвета светофоры в Японии?

Хотя большинство светофоров в Японии придерживаются общепринятой системы - красный для остановки, желтый для осторожности, зеленый для движения, - не все они выглядят привычно для иностранцев.

На перекрестках можно увидеть светофоры с "зеленым" сигналом, который на самом деле выглядит скорее голубым или бирюзовым.

Почему светофоры в Японии имеют другой цвет

Эта особенность связана с тем, что Япония не ратифицировала Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года - в отличие от многих других стран мира.

Кстати, Соединенные Штаты также не являются ее участниками. Но именно поэтому дорожные знаки и светофоры в Японии имеют ряд уникальных черт, которые нередко удивляют туристов.

Однако настоящая причина "синих" светофоров - языковая. В классическом японском языке слово "ао" (青) означает как синий, так и зеленый цвет, а точнее - всю сине-зеленую гамму.

Когда-то не было необходимости четко разделять эти оттенки, ведь их воспринимали как вариации одного и того же цвета. Аналогично в английском языке слово "pink" охватывает целую палитру розовых, от бледных до ярких, хотя это и совершенно разные оттенки.

Синий или зеленый?

В современном японском языке появилось отдельное слово для обозначения зеленого - "мидори" (緑), но в повседневном общении японцы продолжают называть зеленые предметы синими.

Например, зеленые яблоки они называют "аоринго" (青りんご), а покрытые лесами холмы - "аояма" (青山), то есть "синие горы".

Когда в 1973 году правительство Японии официально утверждало стандарты для светофоров, было решено использовать тот оттенок зеленого, который ближе всего к синему.

В некоторых регионах страны, особенно там, где установлены старые системы освещения, зеленый сигнал действительно имеет холодный, голубоватый оттенок, что часто вызывает недоумение у приезжих.

Эта неоднозначность стала своеобразной культурной особенностью. И хотя для большинства мира различение между синим и зеленым является очевидным, японский пример иллюстрирует, насколько относительным является наше восприятие цвета.

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