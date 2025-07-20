ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізмаїл на Дунаї: європейське місто каналів, колоніальних фасадів і річкових панорам

Неділя 20 липня 2025 09:00
UA EN RU
Ізмаїл на Дунаї: європейське місто каналів, колоніальних фасадів і річкових панорам Вид на Дунай в Ізмаїлі (фото: Вікіпедія)
Автор: Анна Шиканова

Ізмаїл - могутній порт на рукаві Дунаю, де історія, архітектура й водне життя створюють атмосферу європейського міста на півдні України. Місто варте уваги не лише туристів знавців, а й тих, хто цінує історію та автентику унікальних локацій.

Чому Ізмаїл порівнюють з Братиславою та чим це місто унікальне, розповідає РБК-Україна.

Коли та як з'явилося місто

Ізмаїл - одне з найбільших українських міст на Дунаї, розташоване майже на кордоні з Румунією. Ізмаїл виник у 16‑му столітті за указом османського султана, хоча поселення існувало завжди - ще за часів генуезьких та молдавських поселень.

Місто переходило під владу Османської імперії, Росії, Румунії, а з 1991 року стало частиною незалежної України.

Завдяки такій мультикультурній історії місто нагадує європейські дунайські порти - від Нові-Саду до Братислави.

Ізмаїл на Дунаї: європейське місто каналів, колоніальних фасадів і річкових панорам

Кафедральний собор Покрова Пресвятої Богородиці й придільна церква (фото: Вікіпедія)

Головна окраса Ізмаїла - набережна, яка тягнеться вздовж Дунаю і прикрашена сучасними скульптурами, зеленими зонами й оглядовими майданчиками.

Тут курсують прогулянкові катери, працює причал, а звідси ж відкривається краєвид на румунське містечко Тульча, що навпроти.

Архітектура міста - це мікс румунських, болгарських, османських і радянських стилів.

Особливо вирізняються стара водонапірна вежа, будівля Дунайського пароплавства, Свято-Покровський кафедральний собор, а також будівлі в колоніальному стилі біля центрального парку.

Вулички зі старими особняками та одно-двоповерховими будинками створюють атмосферу Центральної Європи.

Ізмаїл на Дунаї: європейське місто каналів, колоніальних фасадів і річкових панорам

Малая мечеть в Ізмаїлі (фото: Вікіпедія)

Місто каналів та мультикультурності

Ізмаїл - це також місто каналів: у деяких районах житлові масиви розташовані між відгалуженнями Дунаю, і є окремі човнові пристані, які використовують місцеві мешканці.

Це надає місту вигляду спокійного дунайського поселення з плавучими городами та приватними пристанями - майже як у дельті.

У регіоні співіснують українці, румуни, болгари, гагаузи, євреї - і кожен приніс свої традиції, музичні фестивалі, ремесла й гастрокультуру.

Кухня регіону - це багатство смаків: форшмак з дунайського оселедця, місцеві вина, каварма, плацинда, вареники - усе готується з душею та історією.

Ізмаїл на Дунаї: європейське місто каналів, колоніальних фасадів і річкових панорам

Церква Костянтина та Олени в Ізмаїлі (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • Дунаєм, який нагадує Братиславу, Відень чи Будапешт
  • прогулянковою набережною з панорамами на річку
  • мультикультурною архітектурою й атмосферою
  • колоніальними будівлями та палацами ХІХ століття
  • портовим життям у стилі європейських дунайських міст

Вас також може зацікавити:

Для написання цього матеріалу було використано такі джерела: Україна Інкогніта, Вікіпедія, Zahid.net, Новини Бессарабії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізмаїл Подорожі Туризм Туристи
Новини
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні