Піца з ананасами і паста з сиром: як насправді реагують італійці, коли бачать такі страви

Вівторок 12 серпня 2025 14:11
Як італійці реагують на піцу з ананасами та макарони з сиром (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Паста на сніданок, піца з ананасами та макарони тричі на день - ці уявлення про італійську кухню змушують італійців усміхатися, а іноді й обурюватися.

Гід у Римі та Ватикані Олег Андрушків в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які страви відкривають справжню душу римської гастрономії, яких помилок варто уникати туристам і які правила італійського столу вважаються непорушними.

Як насправді їдять італійці

За словами Андрушківа, за межами туристичних меню можна знайти автентичні страви, які зберегли дух минулих століть.

"Чули коли-небудь про корателлу? Це старовинна, скромна страва з нутрощів ягняти, часто з артишоками. У єврейському кварталі в Римі досі є місця, де її готують саме так - з артишоками, за давніми рецептами", - каже він.

Серед улюблених смаків гід назвав і сир пекоріно романо з овечого молока, який найкраще поєднувати з червоним вином з Кастеллі Романі.

"Це їжа пастухів. У цій простоті є щось шляхетне", - додає Андрушків.

Міфи та стереотипи про італійську кухню

Найпоширеніший міф, за словами гіда, - що італійці їдять макарони тричі на день.

"Паста - це повноцінна страва з овочами, білками, оливковою олією. У ній правильне співвідношення вуглеводів, білків і корисних жирів", - пояснює він.

Гід наголосив, що середземноморська дієта, частиною якої є італійська кухня, визнана ВООЗ і ЮНЕСКО однією з найздоровіших у світі.

Як італійці ставляться до піци з ананасами

Італійці ревно ставляться до автентичних рецептів і не сприймають "сміливих" інтерпретацій.

"Піца з ананасом - це вже національний анекдот. У туристичних зонах її можна знайти, але винятково per turisti", - зазначає Андрушків.

Він підкреслив, що справжня італійська кухня проста, але дуже вимоглива до якості інгредієнтів: моцарела має бути з буйволиного молока з Кампанії, оливкова олія - extra vergine, помідори - визрілі під сонцем.

Гастрономічний етикет за столом

Серед головних правил за італійським столом - не посипати сиром страви з рибою, не різати спагетті ножем і не пити капучино під час обіду чи вечері.

"За столом не потрібно поспішати. Їжа в Італії - це ритуал, а не просто їжа", - підсумував гід.

