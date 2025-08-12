ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пицца с ананасами и паста с сыром: как на самом деле реагируют итальянцы, когда видят такие блюда

Вторник 12 августа 2025 14:11
UA EN RU
Пицца с ананасами и паста с сыром: как на самом деле реагируют итальянцы, когда видят такие блюда Как итальянцы реагируют на пиццу с ананасами и макароны с сыром (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Паста на завтрак, пицца с ананасами и макароны трижды в день - эти представления об итальянской кухне заставляют итальянцев улыбаться, а иногда и возмущаться.

Гид в Риме и Ватикане Олег Андрушкив в интервью РБК-Украина рассказал, какие блюда открывают настоящую душу римской гастрономии, каких ошибок стоит избегать туристам и какие правила итальянского стола считаются незыблемыми.

Как на самом деле едят итальянцы

По словам Андрушкива, за пределами туристических меню можно найти аутентичные блюда, которые сохранили дух прошлых веков.

"Слышали когда-нибудь о корателле? Это старинное, скромное блюдо из внутренностей ягненка, часто с артишоками. В еврейском квартале в Риме до сих пор есть места, где ее готовят именно так - с артишоками, по древним рецептам", - говорит он.

Среди любимых вкусов гид назвал и сыр пекорино романо из овечьего молока, который лучше всего сочетать с красным вином из Кастелли Романи.

"Это еда пастухов. В этой простоте есть что-то благородное", - добавляет Андрушкив.

Мифы и стереотипы об итальянской кухне

Самый распространенный миф, по словам гида, - что итальянцы едят макароны трижды в день.

"Паста - это полноценное блюдо с овощами, белками, оливковым маслом. В ней правильное соотношение углеводов, белков и полезных жиров", - объясняет он.

Гид подчеркнул, что средиземноморская диета, частью которой является итальянская кухня, признана ВОЗ и ЮНЕСКО одной из самых здоровых в мире.

Как итальянцы относятся к пицце с ананасами

Итальянцы ревностно относятся к аутентичным рецептам и не приемлют "смелых" интерпретаций.

"Пицца с ананасом - это уже национальный анекдот. В туристических зонах ее можно найти, но исключительно per turisti", - отмечает Андрушкив.

Он подчеркнул, что настоящая итальянская кухня проста, но очень требовательна к качеству ингредиентов: моцарелла должна быть из буйволиного молока из Кампании, оливковое масло - extra vergine, помидоры - вызревшие под солнцем.

Гастрономический этикет за столом

Среди главных правил за итальянским столом - не посыпать сыром блюда с рыбой, не резать спагетти ножом и не пить капучино во время обеда или ужина.

"За столом не нужно спешить, еда в Италии - это ритуал, а не просто еда", - подытожил гид.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Путешествия
Новости
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа