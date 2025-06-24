Перевірте свій закордонний паспорт: з яким терміном дії не впустять у різні країни

Плануючи подорож за межі України, важливо знати, які вимоги пред’являють інші країни до терміну дії закордонного паспорта. Адже навіть якщо українські прикордонники дозволять виїзд, інша держава може відмовити у в’їзді через невідповідність документів.
РБК-Україна пояснює, скільки має діяти паспорт, щоб перетнути кордон, як уникнути проблем і коли варто оформити новий документ.
У більшості країн діє універсальне правило: паспорт повинен бути дійсним щонайменше 6 місяців на момент в’їзду. Це забезпечує безпеку мандрівника у разі непередбачених обставин або затримок. Водночас деякі держави мають свої особливі вимоги:
Термін дії - не єдиний критерій для допуску до подорожі. Важливо звернути увагу й на інші деталі:
Сторінки для штампів: переконайтесь, що у паспорті є достатньо місця для віз і відміток. Деякі країни вимагають чисту сторінку.
Стан документа: порвані, розмиті або зіпсовані сторінки роблять паспорт недійсним. Примітки, дитячі малюнки чи подряпини можуть стати причиною відмови у в’їзді.
Актуальні персональні дані: після зміни прізвища, імені або інших даних потрібно оновити паспорт протягом 30 днів.
Змінювати документ слід завчасно, щоб уникнути неприємностей перед поїздкою. Рекомендований термін - за 6-9 місяців до завершення дії паспорта. Це дозволить:
Пам’ятайте: краще перевірити документ до бронювання житла або квитків.
Якщо до завершення дії залишилося менше ніж 6 місяців - подорожувати небезпечно. Деякі країни можуть не впустити вас навіть при наявності квитків і візи.
Також прикордонники України можуть відмовити у виїзді, якщо документ не перекриває повністю період запланованої подорожі. У такому разі краще не ризикувати, а оформити новий паспорт. Це збереже нерви, кошти та ваш відпочинок.
Порада наостанок: перед кожною поїздкою обов’язково перевіряйте не лише термін дії паспорта, а й його стан, чистоту сторінок і відповідність особистих даних. Це допоможе уникнути зайвих проблем і забезпечити безпечну та приємну подорож.
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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Visit Ukraine та Trip Advisor.