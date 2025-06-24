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Перевірте свій закордонний паспорт: з яким терміном дії не впустять у різні країни

Вівторок 24 червня 2025 11:31
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Перевірте свій закордонний паспорт: з яким терміном дії не впустять у різні країни Який термін дії повинен бути у закордонного паспорта (фото: Bank.gov.ua) 
Автор: Фелікс Коркін

Плануючи подорож за межі України, важливо знати, які вимоги пред’являють інші країни до терміну дії закордонного паспорта. Адже навіть якщо українські прикордонники дозволять виїзд, інша держава може відмовити у в’їзді через невідповідність документів.

РБК-Україна пояснює, скільки має діяти паспорт, щоб перетнути кордон, як уникнути проблем і коли варто оформити новий документ.

Який термін дії закордонного паспорта потрібен у 2025 році

У більшості країн діє універсальне правило: паспорт повинен бути дійсним щонайменше 6 місяців на момент в’їзду. Це забезпечує безпеку мандрівника у разі непередбачених обставин або затримок. Водночас деякі держави мають свої особливі вимоги:

  • Шенгенська зона (Польща, Німеччина, Франція тощо) - паспорт повинен діяти мінімум 3 місяці після виїзду зі зони.
  • США, Канада - рекомендовано мати ще 6 місяців дії, хоча для України можуть діяти винятки.
  • Велика Британія - документ має бути чинним протягом усього перебування.
  • Туреччина, Єгипет, ОАЕ та інші країни Азії та Близького Сходу - обов’язково 6 місяців до завершення.
  • Грузія - паспорт має діяти щонайменше 90 днів після повернення.

Інші вимоги до паспорта, крім терміну дії

Термін дії - не єдиний критерій для допуску до подорожі. Важливо звернути увагу й на інші деталі:

Сторінки для штампів: переконайтесь, що у паспорті є достатньо місця для віз і відміток. Деякі країни вимагають чисту сторінку.

Стан документа: порвані, розмиті або зіпсовані сторінки роблять паспорт недійсним. Примітки, дитячі малюнки чи подряпини можуть стати причиною відмови у в’їзді.

Актуальні персональні дані: після зміни прізвища, імені або інших даних потрібно оновити паспорт протягом 30 днів.

Перевірте свій закордонний паспорт: з яким терміном дії не впустять у різні країниЗакордонний паспорт зараз став основним документом для мільйонів українців (фото: Getty)

Коли потрібно змінювати закордонний паспорт

Змінювати документ слід завчасно, щоб уникнути неприємностей перед поїздкою. Рекомендований термін - за 6-9 місяців до завершення дії паспорта. Це дозволить:

  • уникнути затримок через велику кількість заяв у сезон,
  • спокійно оформити візу або купити квитки,
  • не отримати відмову у в’їзді в іншу країну.

Пам’ятайте: краще перевірити документ до бронювання житла або квитків.

Що робити, якщо термін дії документа добігає кінця

Якщо до завершення дії залишилося менше ніж 6 місяців - подорожувати небезпечно. Деякі країни можуть не впустити вас навіть при наявності квитків і візи.

Також прикордонники України можуть відмовити у виїзді, якщо документ не перекриває повністю період запланованої подорожі. У такому разі краще не ризикувати, а оформити новий паспорт. Це збереже нерви, кошти та ваш відпочинок.

Порада наостанок: перед кожною поїздкою обов’язково перевіряйте не лише термін дії паспорта, а й його стан, чистоту сторінок і відповідність особистих даних. Це допоможе уникнути зайвих проблем і забезпечити безпечну та приємну подорож.

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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Visit Ukraine та Trip Advisor.

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