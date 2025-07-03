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"Найсмачніше повітря і найгарніша природа": тревел-блогери назвали ідеальний час для подорожей Україною

Четвер 03 липня 2025 12:28
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"Найсмачніше повітря і найгарніша природа": тревел-блогери назвали ідеальний час для подорожей Україною В яку пору року краще їхати в подорож Україною (фото: особистий архів)
Автор: Юлія Гаюк

Україна багата на природу та неймовірні краєвиди, які по-своєму приваблюють у різні пори року. Однак є найкращий час для подорожей, який зробить вашу поїздку максимально комфортною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіли тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько.

Весна - "найсмачніша" пора року

"Найкращі пори року, щоб побачити й насолодитися нашою природою, - це друга половина квітня і травень. Тоді все квітне, усе починає зеленіти. По-перше, в цей час найкорисніше повітря. По-друге, воно "найсмачніше". По-третє, найгарніша Україна саме в період цвітіння", - каже мандрівник Макс.

Він також нагадує: Україна має виражену сезонність, і саме це робить її подорожі особливими.

"Мало хто усвідомлює, але Україна має унікальний клімат і виражену сезонність: осінь, зиму, весну, літо. Наприклад, багато країн, розташованих біля екватора, або тропічні країни не мають цього", - каже він.

Карпати - місце сили у будь-яку пору

"У мене є одне правило: в будь-якій незрозумілій ситуації їдь у Карпати", - зізнається Оля.

Для неї гори - це "великий павербанк", який наповнює енергією навіть після виснажливого періоду. Особливо вона любить Карпати восени, у міжсезоння, коли мало людей і можна залишитися наодинці з природою.

"Часто місцеві кажуть: "Приїжджайте до нас набутися" - це означає наповнитися природою, надихатися карпатським повітрям, поїсти смачної їжі, поспілкуватися з неймовірно гостинними людьми. Моє улюблене місце - Верховина. Недарма кажуть, що це край, де серце йокає", - додає вона.

Київське море - топ у будь-яку пору

Макс також ділиться особливим місцем поблизу столиці - Київським морем.

"Це місце вражає мене кожного разу, коли я там буваю. Двічі на рік ми з друзями вибираємося туди. Перша наша з Олею подорож з наметом була теж туди. Ми провели кілька днів разом на березі цього прекрасного моря, каталися на кораблику", - ділиться він.

Його вражає контрастність берегів - від пологих зелених до обривистих глинястих, і можливість відпочити активно: поплавати, зайнятися віндсерфінгом чи просто розслабитися з друзями.

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