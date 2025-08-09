Миргород - казка, що застигла у часі: чому варто хоча б раз відвідати цей курорт

Лікувальні води та санаторії

Миргородська мінеральна вода містить цілий комплекс корисних мікроелементів. Її застосовують як для пиття, так і для ванн, інгаляцій та інших процедур.

Місцеві санаторії пропонують програми для лікування шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Тут можна пройти повний курс оздоровлення або обрати короткі програми на 7-10 днів.

Серед відомих санаторіїв - "Миргород", "Березовий гай", "Полтава" та інші. Кожен має власні медичні кабінети, басейни, сучасне обладнання та зручні номери.

Успенський собор в Миргороді (фото: Вікіпедія)

Що подивитися, крім курортів

Миргород - це не лише оздоровлення. Місто має багату історію та культурну спадщину. І у вільний від процедур та лікування час можна ознайомитися з цікавинками цього краю.

Озеро з лебедями - символ курорту, розташоване в самому центрі. Тут можна прогулятися пішки або взяти човен.

Пам'ятник Гоголю - нагадування про те, що саме Полтавщина стала натхненням для багатьох його творів.

Літературний музей Давида Гурамішвілі - грузинського поета, який знайшов притулок у Миргороді.

Центральна площа Миргорода (фото: Вікіпедія)

Музей історії курорту - там ви знайдете справжню історію цього міста і як з'явився перший санаторій в 1917 році.

Музей кераміки - тут можна знайти шедеври від майстрів-гончарів, від барвистої майоліки до транснаціональних експонатів. А сама будівля - в стилі французького Ренесансу.

Місцеві церкви та храми - затишні й невеликі, вони зберігають атмосферу старого українського міста.

Також вас вразять парки, алеї каштанів, скульптури в національному стилі, річка Хорол з понтонними пляжами, човновою станцією.

А ще місто часто проводить фестивалі, виставки та ярмарки, де можна скуштувати традиційні страви та придбати вироби місцевих майстрів.

За 25 кілометрів у селі Великі Сорочинці можна відвідати відомий Сорочинський ярмарок.

Пляж на річці Хорол в Миргороді (фото: Вікіпедія)

Чому варто сюди приїхати

Курорту Миргород минуло вже століття - перші санаторії тут почали з'являтися ще у 1920-х роках. І хоч пройшло так багато років, медитативна аура й досі відчувається. У санаторіях застосовують для лікування не тільки цілющі води та грязі, а й загалом понад 300 різноманітних процедур.

Миргород підходить тим, хто хоче поєднати відпочинок і турботу про здоров’я. Тут немає метушні великих міст, але є комфорт, тиша і відчуття, що час сповільнюється. Приїхавши сюди, ви не лише пройдете курс оздоровлення, а й отримаєте заряд спокою та натхнення.

Територія біля санаторіїв у Миргороді (фото: Вікіпедія)

Курортне містечко у Миргороді називають "українською Швейцарією" і єдине, чого тут бракує - це гір.

У всьому іншому це абсолютно європейське місто, де є корти та майданчики для спорту, тренажери, концертний зал, танцмайданчик, власна бібліотека та кінотеатр. Для дітей є ігрові кімнати, майданчики, розважальні програми та майстер-класи.