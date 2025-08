Тут міг знімати Netflix: 7 неймовірних місць в Україні, які вражають атмосферою

Тараканівський форт, Рівненщина

Як із трилеру або постапокаліптичної драми

Зарослі мохом стіни, довгі підземні ходи, напівзруйновані бастіони - усе виглядає так, ніби герої "Stranger Things" тільки-но залишили цей форт. Атмосфера - таємнича, тривожна, ідеально підходить для фанатів історичних екскурсій з ноткою хорору.

Тараканівський форт (фото: Вікіпедія)

Замок Паланок, Мукачево

Netflix-фентезі на тлі Карпат

Розташований на вулканічному пагорбі, з кам’яними мурами, арками та вузькими двориками - цей замок немов створений для серіалу типу "The Witcher". Архітектура, ландшафт і вид на Карпати роблять його однією з найефектніших фортець України.

Замок на тлі Карпатських гір (фото: Вікіпедія)

Блакитні озера, Чернігівщина

Романтична драма у стилі "Virgin River"

Оточені сосновим лісом озера з бірюзовою водою виглядають, як декорації до мелодрами про нові почуття й віднайдену рівновагу. Це чудове місце для відпочинку, кемпінгу чи усамітненої прогулянки.

Озеро Велике, Голубі озера (фото: Вікіпедія)

Вузькоколійка в Гайвороні, Кіровоградщина

Кадр із британської ретро-драми

Одна з останніх вузькоколійок у Європі, старовинний вокзал, сільський пейзаж - усе це повертає у 19 століття. Тут легко уявити героїв із "The Crown" або "Anne with an E", що чекають на потяг серед тиші степу.

Залізнична станція Рудниця (фото: Вікіпедія)

Бакота, Хмельниччина

Містична атмосфера "Dark"

Затоплене село з легендами, скелями над Дністром і залишками давніх печер - ця локація дихає тишею і таємницею. Ідеально пасує до сюжетів про загублені цивілізації, паралельні світи та спогади з минулого.

Бакота (фото: Вікіпедія)

Актівський каньйон, Миколаївщина

Саундтрек до вестерну типу "Yellowstone"

Дикі скелі, річка Мертвовод і гул степового вітру створюють відчуття перебування на зйомках пригодницького фільму. Непопулярна, але унікальна природна локація - для тих, хто шукає враження і місця, де немає натовпу туристів.

Актівський каньйон, на передньому плані - річка Мертвовод (фото: Вікіпедія)

Вилкове, Одещина

Артхаус на воді

Місто на воді з каналами замість вулиць та спокійним побутом, де човен - основний транспорт. Тут можна зняти камерну драму, фільм про внутрішнє перетворення чи історію самоти. Вилкове - місце не для тих, хто любить драйв. Тут буде комфортно людям, які люблять природу та споглядання.

Білогородський канал, одна із центральних "вулиць" Вилкова (фото: Вікіпедія)