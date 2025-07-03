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2 речі, без яких досвідчені мандрівники ніколи не вирушають у подорож

Четвер 03 липня 2025 14:05
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2 речі, без яких досвідчені мандрівники ніколи не вирушають у подорож Ці речі обов'язково знадобляться вам у подорожі (фото: особистий архів)
Автор: Юлія Гаюк

Навіть коротка мандрівка - це виклик для організму та технічна підготовка. Тому важливо враховувати, які речі вам можуть знадобитися в екстримальних ситуаціях.

Мандрівники Макс і Оля розповіли в інтерв'ю РБК-Україна, що завжди кладуть у рюкзак.

Аптечка - перше, що має бути в дорозі

"Ніколи не їдемо в поїздку без аптечки, адже кожна подорож - це стрес для організму. Завжди є ризик, що ти десь підхопиш ангіну, болітиме горло чи десь можеш отруїтися", - розповідає Оля.

Одного разу під час мандрівки Тернопільщиною вони з Максимом випили воду з джерела, яку місцеві називали цілющою, і "злягли" на три дні.

"Нам так було погано, що саме аптечка стала в пригоді, аби привести себе до ладу після цього", - зізнається вона.

Батончики як гарантія перекусу

Ще одна річ, яка завжди в рюкзаку мандрівників - перекуси.

"Ми беремо з собою батончики, злаки, сухофрукти, бо часто буває, що заїжджаємо у місце, де немає кафе, а треба перекусити. Тому вже не раз батончики нас виручали", - каже Оля.

Сукні, павербанки, штативи

Подорожі Макса й Олі - це не лише відпочинок, а й зйомки, тому половина їхнього багажу - техніка.

"Оскільки ми їдемо на зйомки, то беремо штативи, мікрофони, павербанки - повний набір техніки. А ще - моя косметика і сукні", - додає Оля з усмішкою.

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