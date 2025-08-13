Рим без натовпу: український гід назвав круті місця, про які не знають туристи

У Римі та його околицях є локації, які здатні здивувати навіть тих, хто, здається, бачив уже все.
Гід у Римі Олег Андрушків в інтерв'ю РБК-Україна розповів про улюблену зупинку під час екскурсій, а також про тиху перлину неподалік столиці Італії.
За словами гіда, "Давид" Берніні - це зовсім інший погляд на біблійного героя. На відміну від знаменитої скульптури Мікеланджело у Флоренції, цей Давид зображений у русі - з напруженими м'язами, зосередженим поглядом і в момент, коли він ось-ось кине камінь у Голіафа.
"Його сила не в м'язах, а в інтелекті… Скульптура ніби рухається навколо тебе", - розповідає Андрушків.
Митець настільки майстерно передав у мармурі напруження миті, що відвідувачі Галереї Боргезе буквально завмирають перед твором.
"Стоять мовчки кілька хвилин - ніби забули, де вони", - додає гід.
"Давид" Берніні в Галереї Боргезе (фото: Getty Images)
Ще одне місце, яке Андрушків радить своїм туристам, - невелике містечко Кастельгандольфо, розташоване на березі озера Альбано, утвореного в кратері стародавнього вулкана. Тут розташована літня резиденція Папи Римського.
"Якщо Папа обирає місце для відпочинку, воно точно має бути особливим", - підкреслює він.
Місто відоме своєю тишею, природою, домашньою кухнею та відсутністю натовпів. Тут можна побачити церкву, спроєктовану Джан Лоренцо Берніні, папські сади та насолодитися традиційними смаками Італії.
"Попри те, що серед туристів Кастельгандольфо не надто популярне, італійці добре знають, куди їхати у вихідні. Тут вони насолоджуються природою, домашньою кухнею, спокоєм. Це місце поєднання мистецтва, духовності й краси", - каже Олег.
