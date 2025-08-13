ua en ru
Рим без натовпу: український гід назвав круті місця, про які не знають туристи

Середа 13 серпня 2025 09:16
Рим без натовпу: український гід назвав круті місця, про які не знають туристи Невідомі мальовничі локації Риму (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У Римі та його околицях є локації, які здатні здивувати навіть тих, хто, здається, бачив уже все.

Гід у Римі Олег Андрушків в інтерв'ю РБК-Україна розповів про улюблену зупинку під час екскурсій, а також про тиху перлину неподалік столиці Італії.

"Давид", який не стоїть на місці

За словами гіда, "Давид" Берніні - це зовсім інший погляд на біблійного героя. На відміну від знаменитої скульптури Мікеланджело у Флоренції, цей Давид зображений у русі - з напруженими м'язами, зосередженим поглядом і в момент, коли він ось-ось кине камінь у Голіафа.

"Його сила не в м'язах, а в інтелекті… Скульптура ніби рухається навколо тебе", - розповідає Андрушків.

Митець настільки майстерно передав у мармурі напруження миті, що відвідувачі Галереї Боргезе буквально завмирають перед твором.

"Стоять мовчки кілька хвилин - ніби забули, де вони", - додає гід.

"Давид" Берніні в Галереї Боргезе (фото: Getty Images)

Кастельгандольфо - "тиха" перлина Італії

Ще одне місце, яке Андрушків радить своїм туристам, - невелике містечко Кастельгандольфо, розташоване на березі озера Альбано, утвореного в кратері стародавнього вулкана. Тут розташована літня резиденція Папи Римського.

"Якщо Папа обирає місце для відпочинку, воно точно має бути особливим", - підкреслює він.

Місто відоме своєю тишею, природою, домашньою кухнею та відсутністю натовпів. Тут можна побачити церкву, спроєктовану Джан Лоренцо Берніні, папські сади та насолодитися традиційними смаками Італії.

Рим без натовпу: український гід назвав круті місця, про які не знають туристиКастельгандольфо - "тиха" перлина Італії (фото: Getty Images)

"Попри те, що серед туристів Кастельгандольфо не надто популярне, італійці добре знають, куди їхати у вихідні. Тут вони насолоджуються природою, домашньою кухнею, спокоєм. Це місце поєднання мистецтва, духовності й краси", - каже Олег.

Читайте РБК-Україна в Google News
