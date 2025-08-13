ua en ru
Рим без толпы: украинский гид назвал крутые места, о которых не знают туристы

Среда 13 августа 2025 09:16
Рим без толпы: украинский гид назвал крутые места, о которых не знают туристы Неизвестные живописные локации Рима (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Риме и его окрестностях есть локации, которые способны удивить даже тех, кто, кажется, видел уже все.

Гид в Риме Олег Андрушкив в интервью РБК-Украина рассказал о любимой остановке во время экскурсий, а также о тихой жемчужине неподалеку от столицы Италии.

"Давид", который не стоит на месте

По словам гида, "Давид" Бернини - это совершенно другой взгляд на библейского героя. В отличие от знаменитой скульптуры Микеланджело во Флоренции, этот Давид изображен в движении - с напряженными мышцами, сосредоточенным взглядом и в момент, когда он вот-вот бросит камень в Голиафа.

"Его сила не в мышцах, а в интеллекте... Скульптура будто движется вокруг тебя", - рассказывает Андрушкив.

Художник настолько мастерски передал в мраморе напряжение мгновения, что посетители Галереи Боргезе буквально замирают перед произведением.

"Стоят молча несколько минут - будто забыли, где они", - добавляет гид.

"Давид" Бернини в Галерее Боргезе (фото: Getty Images)

Кастельгандольфо - "тихая" жемчужина Италии

Еще одно место, которое Андрушкив советует своим туристам, - небольшой городок Кастельгандольфо, расположенный на берегу озера Альбано, образованного в кратере древнего вулкана. Здесь расположена летняя резиденция Папы Римского.

"Если Папа выбирает место для отдыха, оно точно должно быть особенным", - подчеркивает он.

Город известен своей тишиной, природой, домашней кухней и отсутствием толп. Здесь можно увидеть церковь, спроектированную Джан Лоренцо Бернини, папские сады и насладиться традиционными вкусами Италии.

Рим без толпы: украинский гид назвал крутые места, о которых не знают туристыКастельгандольфо - "тихая" жемчужина Италии (фото: Getty Images)

"Несмотря на то, что среди туристов Кастельгандольфо не слишком популярен, итальянцы хорошо знают, куда ехать в выходные. Здесь они наслаждаются природой, домашней кухней, спокойствием. Это место сочетания искусства, духовности и красоты", - говорит Олег.

