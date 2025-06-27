Де в Україні бірюзова вода, скелі й тиша: найкрасивіші озера та кар'єри для літа

Україна багата на неймовірно красиві озера та кар’єри, які нічим не поступаються європейським локаціям. Бірюзова вода, соснові береги, вулканічні скелі або піщані пляжі - усе це можна знайти менш ніж за день їзди з великих міст.

РБК-Україна зібрало мальовничі та безпечні водойми, куди можна поїхати на вікенд, у відпустку або просто втекти від міської спеки.

Базальтове озеро

Де знаходиться: село Базальтове, Рівненська область

Який благоустрій: місце дикого відпочинку, без інфраструктури, підходить для фотосесій, кемпінгу

Історія: утворилося на місці старих базальтових розробок. Озеро оточене унікальними базальтовими колонами, які формують природні амфітеатри. Це один з найвідоміших геологічних об’єктів України.

Що є для відпочинку: мальовничі пейзажі, "Острів кохання" посеред озера, чисте повітря, спокій.

Купання заборонено. Головинська громада офіційно заборонила купання в усіх своїх водоймах, включно з Базальтовим озером, через відсутність обладнання та обстеження дна. Попри те, що відпочивальників забороною не виганяють, відповідальність за здоров'я - на самому відпочивальнику

Черепашинецький кар'єр

Де знаходиться: село Черепашинці, Вінницька область

Який благоустрій: частково обладнані місця для купання, є пляж, зони для пікніка

Історія: затоплений гранітний кар’єр, який став популярним серед місцевих як альтернатива морю. Глибина місцями сягає 100 метрів.

Що є для відпочинку: бірюзова прозора вода, соснові ліси навколо, можливість поставити намет, порибалити або просто позасмагати. Місце прозвали "Вінницькі Гаваї".

Купання офіційно дозволено. Тут є обладнані ділянки з піщаними пляжами та заходом у воду. Це популярне місце серед любителів пляжного та «дикого» відпочинку, є інфраструктура (кав’ярні, лавки), і вода - чиста та безпечно доступна для плавання.

Базальтовий кар'єр (фото: Вікіпедія)

Радванський кар'єр

Де знаходиться: околиці Ужгорода, Закарпатська область

Який благоустрій: жодної офіційної інфраструктури, місце для дикого відпочинку

Історія: кар’єр, утворений після розробки вулканічних порід. Вода тут прозора, а береги мають характерні темні скелі.

Що є для відпочинку: мальовничі краєвиди, фотозони, прохолода навіть у спеку. Підходить для тих, хто хоче тиші та самоти.

Купання офіційно дозволено, але інфраструктура відсутня. Це дике місце без обладнаних пляжів, однак ніяких офіційних заборон немає. Купання - на власний ризик.

Голубе озеро (озеро Молодість)

Де знаходиться: біля села Старичі, Львівська область

Який благоустрій: неофіційне місце для відпочинку, є спуски до води, пляжі, ліс навколо

Історія: затоплений кар’єр із дуже чистою і холодною водою. Через колір його називають Голубим, а місцеві знають як озеро Молодість.

Що є для відпочинку: купання, засмага, кемпінг, тиша. Часто приїздять львів’яни для вихідного релаксу.

Купання дозволено. Це затоплений кар'єр з чистою, хоч і прохолодною водою; місцеві активно використовують його для купання і відпочинку. Офіційні обмеження відсутні.

Черепашинецький кар'єр (фото: Вікіпедія)

Світязь

Де знаходиться: Шацький район, Волинська область

Який благоустрій: одна з найбільш облаштованих водойм України: бази відпочинку, пляжі, прокат човнів

Історія: найглибше і найбільше озеро України, частина Шацького національного парку. Має природне походження та унікальну екосистему.

Що є для відпочинку: плавання, водні розваги, відпочинок з дітьми, піші прогулянки, кемпінг. Тут комфортно всім - від поціновувачів дикого кемпінгу до туристів із валізами.

Купання дозволено. Це одне з найбільш облаштованих озер України, з офіційними пляжами, рятувальниками, човнами та пунктами прокату. Місце повністю офіційно відкрито для купання.

Дружбівський кар'єр "Кварц"

Де знаходиться: село Дружба, Житомирська область

Який благоустрій: відсутній, підходить для дикого відпочинку та фотозйомки

Історія: колишній кар’єр із видобутку кварцу. Вода має бірюзовий відтінок, береги світлі, схожі на мілкий крейдяний пісок.

Що є для відпочинку: купання, сонячні ванни, прогулянки. Тут тихо, без натовпів.

Купання допустиме, але не офіційно. Це затоплений кар’єр без інфраструктури, усі купаються на власний ризик. Заборон немає, але дотримуйтесь обережності ерозійних берегів.

Озеро Світязь на Волині (фото: Вікіпедія)

Озеро Сірка (Яворівська Сірка)

Де знаходиться: Яворівський район, між Львовом і Краковцем - близько години від Львова

Який благоустрій: офіційний комплекс SIRKA CAMP з піщаним пляжем, шезлонгами, парасольками, пунктами прокату човнів, SUP-дошок, вейксерфу, флайборду, фойлу, комфортні купольні глемп‑номери

Історія: затоплений промисловий кар'єр сірки, що наповнився чистою водою. Колись використовувався місцевими, тепер - об’єкт організованого відпочинку зі свіжим контентом і новими атракціями

Що є для відпочинку: офіційне купання з рятувальною службою, сонячні ванни на піщаному пляжі, прокат човнів, водні розваги (катамарани, SUP, вейксерф тощо), глемпінг у куполах - комфорт і екостиль в одному флаконі.

Мигія (радонова вода і пороги)

Де знаходиться: село Мигія, Первомайський р‑н, національний парк "Бузький Гард", на річці Південний Буг, у 10 км від Первомайська

Який благоустрій: кемпінг (готелі‑намети, душ, кухня, мангал, Wi‑Fi), глемп‑умови та зручний вихід/вхід до водойм, обладнані табори для активного відпочинку

Історія: колишні гранітні кар’єри на Південному Бузі наповнилися водою, утворивши кілька затоплених озер - серед них радонове озеро й "Чорне озеро". Назва "Мигія" йде ще з часів Геродота (грец. emigeia - "моя земля")

Що є для відпочинку: рафтинг по Мигійським порогам Південного Бугу, тренування для спортсменів, Радонове озеро, тролей над водою 454 м, SUP‑прокат, кемпінг з душем, мангалами, Wi‑Fi, приготуванням їжі, пішохідні маршрути до водяного млина Скаржинського (1887 р.) й каньйону, скелелазіння, трекінг, велотуризм.

Яворівська сірка (фото: Вікіпедія)