Це неприємно шокує: чому не можна користатись засобами гігієни в готелях

Засоби гігієни в готелях часто здаються зручним і безкоштовним бонусом для туристів. Але багато гостей не замислюються про те, що баночки з милом або шампунем можуть створювати ризики для здоров’я та комфорту під час подорожей.

РБК-Україна з посиланням на видання Express пояснює, чому не варто користуватися готельними засобами гігієни.

Чому не варто брати засоби гігієни в готелях

Безкоштовні засоби для душу і миття у готелях часто виглядають привабливо і створюють враження свіжості. Однак часто вони є повторно наповненими або зовсім не відповідають тому, що зазначено на упаковці.

Бувають випадки, коли баночки мають пошкоджені або відсутні пломби, що свідчить про порушення гігієнічних норм. Деякі готелі економлять, використовуючи дешеві аналоги замість оригінальних продуктів або ж не очищають контейнери між гостями.

Такий підхід створює потенційну загрозу для здоров’я та комфорту туристів. Особливо це стосується бюджетних закладів, де питання економії часто стоїть на першому місці. Тому варто бути пильним і не покладатися на зовнішній вигляд упаковки.

Основні ризики використання засобів

Повторне наповнення контейнерів із засобами гігієни - поширена практика, особливо у дешевих готелях. Часто контейнери просто доливають, а не замінюють повністю, і при цьому не проводять належне очищення.

Це створює сприятливі умови для розмноження бактерій і розвитку інфекцій. Крім того, засоби можуть змінювати свою консистенцію або запах, що свідчить про простроченість або зберігання в неправильних умовах.

Туристи ризикують отримати продукт, який не тільки не допоможе, а й може завдати шкоди. Тож не варто довіряти лише зовнішньому вигляду пляшечок чи дорогому бренду на етикетці.

Важливо звертати увагу на реальний стан засобів і, за можливості, використовувати власні гігієнічні товари.

Готельні засоби гігієни не завжди є якісними (фото: Freepik)

Ознаки, що свідчать про ненадійні засоби гігієни

Перед тим, як скористатися засобами гігієни у готелі, варто уважно оглянути пляшечки. Пошкоджені або відсутні пломби - перша ознака того, що продукт може бути небезпечним.

Якщо консистенція рідини відрізняється від звичайної або її колір викликає сумніви, краще утриматися від використання. Неприємний або дивний запах - ще одна ознака того, що засіб зберігався неправильно або прострочений.

Липкі, брудні пляшки або нерозбірливі етикетки, особливо рукописні, теж свідчать про неякісний товар.

Якщо виявлено будь-який із цих недоліків - не ризикуйте своїм здоров’ям і відмовтеся від таких засобів. Краще мати власний набір гігієнічних засобів у поїздках, щоб почуватися впевнено і безпечно.