Як не зіпсувати подорож ще до виїзду: 6 головних помилок при пакуванні валізи

Підготовка до подорожі часто викликає більше стресу, ніж сама поїздка - особливо, коли мова заходить про збори речей. Тому важливо уникнути типових помилок, які можуть зіпсувати враження від відпочинку.

РБК-Україна з посиланням на видання Real Simple розповідає про найпоширеніші помилки при пакуванні та прості способи їх уникнути.

Надмірне пакування "на всякий випадок"

Багато людей беруть із собою речі "про всяк випадок", які в результаті не використовуються. Це перевантажує валізу, ускладнює пошук потрібного і призводить до зайвих витрат на перевезення багажу.

Краще обирати універсальний одяг, який можна комбінувати для різних ситуацій. Так буде менше речей і більше місця для сувенірів. Перед виїздом складіть список справді необхідного, щоб не набирати зайвого.

Нове взуття замість перевіреного

Хочеться виглядати на всі сто під час відпустки, але нове взуття - не найкращий вибір. Воно може натирати, викликати дискомфорт або навіть зіпсувати весь день через біль у ногах.

У подорожах зазвичай багато ходьби, навіть якщо це не активний тур. Варто взяти зручні, вже розношені кросівки чи босоніжки. Якщо хочете нове - розносьте його вдома за кілька тижнів до поїздки.

Ігнорування брудного одягу

Після кількох днів речі накопичуються, і брудний одяг змішується з чистим. Це може призвести до неприємного запаху та безладу у валізі. Візьміть легку сумку або мішок для брудної білизни, щоб усе зберігалося окремо.

А ще речі, загорнуті в одяг, краще переживають транспортування. Не забудьте взяти кілька ароматичних пакетиків або міні-дезодорантів для одягу.

Від вибору речей та їх правильного пакування залежить якість майбутнього відпочинку (фото: Pexels)

Упаковка прасок і відпарювачів

Ці прилади займають багато місця, особливо якщо ви подорожуєте лише з ручною поклажею. Замість цього можна скласти речі у рулони - так вони менше мнуться.

Ще один лайфхак - спрей проти зморшок для тканини, який не потребує електрики. Це значно полегшить вашу валізу. У більшості готелів все одно є праски на ресепшені або за запитом.

Надмірне використання вакуумних пакетів

Вакуумні пакети справді економлять простір, але вага валізи при цьому зростає. А після розпакування назад усе може просто не влізти.

Краще використовувати текстильні органайзери та заздалегідь планувати образи з універсального одягу. Це допоможе зекономити і місце, і нерви. До того ж органайзери зручно діставати з валізи у готелях без додаткового перекладання речей.

Залежність від перетворювачів струму

Такі пристрої корисні для зарядки телефонів і ноутбуків, але можуть не впоратись із приладами, які споживають багато енергії. Наприклад, фен або прасочка можуть просто згоріти.

У такому випадку краще купити дешевий варіант на місці. Це вбереже техніку і полегшить збір валізи. А ще вам не доведеться думати про напругу в мережі, яка в різних країнах може відрізнятися.