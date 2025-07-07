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Как не испортить путешествие еще до выезда: 6 главных ошибок при упаковке чемодана

Понедельник 07 июля 2025 14:01
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Как не испортить путешествие еще до выезда: 6 главных ошибок при упаковке чемодана Как паковать туристический чемодан без ошибок (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Подготовка к путешествию часто вызывает больше стресса, чем сама поездка - особенно, когда речь заходит о сборе вещей. Поэтому важно избежать типичных ошибок, которые могут испортить впечатление от отдыха.

РБК-Украина со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о самых распространенных ошибках при упаковке и простых способах их избежать.

Чрезмерная упаковка "на всякий случай"

Многие люди берут с собой вещи "на всякий случай", которые в результате не используются. Это перегружает чемодан, затрудняет поиск нужного и приводит к лишним расходам на перевозку багажа.

Лучше выбирать универсальную одежду, которую можно комбинировать для разных ситуаций. Так будет меньше вещей и больше места для сувениров. Перед выездом составьте список действительно необходимого, чтобы не набирать лишнего.

Новая обувь вместо проверенной

Хочется выглядеть на все сто во время отпуска, но новая обувь - не лучший выбор. Она может натирать, вызывать дискомфорт или даже испортить весь день из-за боли в ногах.

В путешествиях обычно много ходьбы, даже если это не активный тур. Стоит взять удобные, уже разношенные кроссовки или босоножки. Если хотите новое - разносите его дома за несколько недель до поездки.

Игнорирование грязной одежды

После нескольких дней вещи накапливаются, и грязная одежда смешивается с чистой. Это может привести к неприятному запаху и беспорядку в чемодане. Возьмите легкую сумку или мешок для грязного белья, чтобы все хранилось отдельно.

А еще вещи, завернутые в одежду, лучше переживают транспортировку. Не забудьте взять несколько ароматических пакетиков или мини-дезодорантов для одежды.

Как не испортить путешествие еще до выезда: 6 главных ошибок при упаковке чемоданаОт выбора вещей и их правильной упаковки зависит качество будущего отдыха (фото: Pexels)

Упаковка утюгов и отпаривателей

Эти приборы занимают много места, особенно если вы путешествуете только с ручной кладью. Вместо этого можно сложить вещи в рулоны - так они меньше мнутся.

Еще один лайфхак - спрей против морщин для ткани, который не требует электричества. Это значительно облегчит ваш чемодан. В большинстве отелей все равно есть утюги на ресепшене или по запросу.

Чрезмерное использование вакуумных пакетов

Вакуумные пакеты действительно экономят пространство, но вес чемодана при этом возрастает. А после распаковки обратно все может просто не влезть.

Лучше использовать текстильные органайзеры и заранее планировать образы из универсальной одежды. Это поможет сэкономить и место, и нервы. К тому же органайзеры удобно доставать из чемодана в отелях без дополнительного перекладывания вещей.

Зависимость от преобразователей тока

Такие устройства полезны для зарядки телефонов и ноутбуков, но могут не справиться с приборами, которые потребляют много энергии. Например, фен или утюжок могут просто сгореть.

В таком случае лучше купить дешевый вариант на месте. Это убережет технику и облегчит сбор чемодана. А еще вам не придется думать о напряжении в сети, которое в разных странах может отличаться.

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