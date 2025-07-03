Без цього не їдьте: 8 справ, які потрібно зробити на кухні перед відпусткою

Повернення додому після відпочинку не завжди буває приємним - особливо, якщо вдома вас чекає безлад чи неприємний запах. Щоб уникнути подібних сюрпризів, варто заздалегідь підготувати кухню до вашої відсутності.

РБК-Україна розповідає про 8 простих, але важливих кроків, які варто виконати перед тим, як вирушити у відпустку.

Вимкніть техніку

Перед від’їздом обов’язково відключіть усю кухонну техніку: мікрохвильову піч, кавоварку, тостер, електрочайник, плиту та навіть пральну машину.

Це допоможе уникнути ризику загоряння та заощадить електроенергію, адже деякі прилади споживають струм навіть у режимі очікування. Обов’язково перевірте розетки, щоб нічого не залишилося ввімкненим.

Холодильник, навпаки, краще залишити працюючим, щоб уникнути псування продуктів і неприємного запаху.

Перекрийте воду

Щоб запобігти затопленню та іншим неприємним наслідкам, перекрийте подачу води на кухні. Протікання - одна з найпоширеніших причин аварій у квартирах під час відпусток. Така проста дія допоможе уникнути збитків, конфліктів із сусідами та зайвих витрат.

Перевірте холодильник

Перш ніж залишити дім, перегляньте вміст холодильника. Витратьте залишки швидкопсувних продуктів, приготуйте з них страви або заморозьте.

Те, що вже не встигнете використати, можна віддати сусідам або викинути. Не забудьте протерти полички, видалити крихти та перевірити, чи не з’явилася пліснява.

Помийте посуд

Залишати брудний посуд у мийці не варто. Помийте його вручну або запустіть посудомийну машину перед від’їздом.

Після завершення циклу залиште дверцята машини відкритими, щоб у ній не накопичилася волога і не з’явився неприємний запах. Чиста кухня - приємне враження по поверненню.

Щоб повернутися з відпустки у чисту кухню, треба прибрати заздалегідь (фото: Freepik)

Викиньте сміття і помийте відро

Обов’язково винесіть усе сміття перед від’їздом, навіть якщо його небагато. Сміттєве відро слід промити та продезінфікувати, наприклад, сумішшю оцту й води.

Після миття залиште його відкритим, щоб повністю висохло. Це запобігатиме неприємному запаху та появі бактерій.

Освіжіть зливи

Щоб уникнути запаху з каналізації, очистіть злив у мийці. Засипте пів склянки соди, залийте її оцтом і зачекайте 15 хвилин. Потім промийте гарячою водою. Такий спосіб ефективно видаляє залишки їжі та усуває неприємні аромати.

Очистіть кавоварку від гущі

Кавова гуща, залишена всередині кавоварки, швидко псується й сприяє появі плісняви. Тому обов’язково вичистить контейнер і промийте його. Так ви не лише збережете техніку в чистоті, а й уникнете неприємного запаху після повернення.

Протріть усі поверхні

Перед від’їздом протріть стільницю, плиту, мийку та обідній стіл. Видаліть залишки їжі та плями, які могли залишитися після готування. Це не займе багато часу, але дозволить зберегти охайність на кухні. Так ви повернетеся в дім, де панує чистота й порядок.