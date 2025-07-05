Як зараз виглядає "українська Венеція" і чи можна туди їхати сьогодні?

Архітектура та водні вулиці

Вулиці Вилкове - це канали, або "єрики", шириною 1-2 метри, по яких пересуваються на човнах - моторних або традиційних "бабайках". Жителі вміло керують човнами, стоячи у повний зріст і відштовхуючись від дна довгим веслом.

Уздовж води простягнулися дерев’яні кладки, а прості містки з дерева перетворюються на розвідні, коли треба пропустити вантаж. Човни пришвартовані біля кожної хати, немов автомобілі біля під’їздів.

Старовинна частина міста нагадує декорації до фільму про інший світ, де панують тиша, вода і спокій. Саме тому Вилкове часто називають містом, у якому час зупинився. Зараз тут доволі безпечно і місто чекає на туристів.

Вилкове у прямому сенсі "стоїть на воді" (фото: Vilkovo.org)

Рибальство як головне заняття й традиція

Риболовля у Вилковому - не просто ремесло, а стиль життя. На водах Дунаю місцеві жителі ловлять судака, сома, оселедця, ляща та навіть осетра. Ранок тут починається не з кави, а з вудок і човнів, що ковзають каналами у тумані.

Туристи також можуть замовити риболовецький тур і відчути себе справжніми дунайськими рибалками. Свіжа риба продається прямо з човнів або на ринках, а деякі види готуються за старовинними рецептами. Промисловий вилов сьогодні менший, ніж колись, але любов до рибальства залишається незмінною.

Риба тут дуже різноманітна (фото: Vilkovo.org)

Виноробство

Особливої слави Вилковому додає виноград сорту "Новак", який росте на мулових ґрунтах серед каналів. З нього виготовляють однойменне вино з ніжним ароматом та міцним, але приємним смаком.

Виноградники місцевих фермерів вважаються унікальними: більше ніде в світі лоза не росте "на воді". Туристи можуть спробувати домашнє вино під час екскурсій або дегустацій у садибах.

Цей напій настільки популярний, що став предметом місцевих жартів: "справжній вилковець після новаку хитається тільки вперед і назад - щоб не впасти у воду".

Унікальний набір кухні

Вилкове відоме своєю гастрономією, що базується на дарах Дунаю та місцевих садах. Традиційна страва - уха з трьох видів риби, зварена на відкритому вогні. Оселедець, судак, сом - тут готують усе: коптять, смажать, солять і маринують.

Окрім риби, варто скуштувати полуницю та виноград просто з грядки - ягоди дозрівають на островах протягом майже всього року. Особливою популярністю користуються фермерські сири та домашні компоти, які подаються у місцевих ресторанах.

Їжу тут готують на традиційних пічках (фото: Vilkovo.org)

Природа й екотуризм

Місто входить до складу Дунайського біосферного заповідника, де мешкають сотні видів птахів та водяних тварин. Особливою цікавинкою є острів Єрмаков, на якому можна побачити рідкісних пеліканів, чапель і навіть водяних буйволів.

Екскурсії на човнах або каяках дозволяють відчути єдність з природою та насолодитися мальовничими пейзажами. Заповідник охороняється державою, але відкритий для екотуризму та наукових досліджень.

Природа тут вражає - здається, ніби потрапляєш у зовсім інший світ. Для багатьох туристів саме природа стає головною причиною повернутися до Вилкового знову.

Поруч - Дунайський біосферний заповідник (фото: Vilkovo.org)

Легенди та містичні історії Вилкове

З Вилковим пов’язані цікаві легенди, які передаються з покоління в покоління. Місцеві старожили розповідають про дунайську русалку, що співає уночі та заманює рибалок у туман.

За іншою легендою, на островах з'являється Дунайська фея, яка допомагає лише тим, хто дбайливо ставиться до річки. Старообрядницькі храми вважаються місцями сили, а їхні ікони - охоронцями спокою.

Відомі також оповіді про човни-привиди, які зникають у тумані та ніколи не повертаються. Ці історії надають місту особливої чарівності та загадковості, приваблюючи не лише туристів, а й шукачів містичних пригод.