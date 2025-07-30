Дружина зірки "Динамо" розкрила 2 місця для ідеального вікенду під Києвом

WelcomeDom (DOM)

Цей заміський комплекс розташований у селі Проліски Бориспільського району, що знаходиться у безпосередній близькості до Києва, в сосновій лісовій зоні.

Його інфраструктура розрахована на різні типи розміщення та включає як стандартні готельні номери, так і окремі котеджі для більш приватного відпочинку.

Гастрономічна частина представлена рестораном, меню якого базується на стравах європейської та середземноморської кухні.

Серед іншого, заклад пропонує піцу з дров'яної печі, пасту та страви з гриля. Для відпочинку на свіжому повітрі на території облаштовано кілька басейнів, включно з дитячим, навколо яких знаходяться зони з шезлонгами.

Також для гостей доступні дитячі майданчики та спа-послуги.

Загалом, формат закладу орієнтований на відвідувачів, які шукають класичний готельно-ресторанний сервіс за межами міста з можливістю сімейного дозвілля.

Заміський комплекс у селі Проліски (фото: instagram.com/welcome.dom)

EcoSpace

Ця локація знаходиться у селі Толокунь Вишгородського району, безпосередньо на березі Київського моря, і представляє популярний сьогодні напрямок глемпінгу.

Основна відмінність цього місця від традиційних баз відпочинку - архітектурне рішення.

Для проживання тут пропонують сферичні будинки-куполи, що є головною особливістю комплексу.

Ключовим елементом таких конструкцій є повністю панорамні стіни, що відкривають прямий вид на воду та навколишній пейзаж, дозволяючи спостерігати за природою, не виходячи з приміщення.

Окрім житлових куполів, на території є ресторан, також виконаний у формі сфери.

Додаткові послуги включають спа-зону з сауною та вуличним чаном-джакузі, зони для барбекю та прокат велосипедів.

Цей формат приваблює тих, хто цікавиться досвідом відпочинку з тісним контактом з природою, але зі збереженням готельного комфорту та незвичною архітектурою.

Глемпінг у селі Толокунь (фото: ecospace.ua)

Окрім заміських комплексів, до списку "місць сили" дружини футболіста входять і міськілокації, що дозволяють підтримувати тонус та знаходити час для себе у ритмі столиці.

Серед них - спортзал, київські кав'ярні з літніми терасами та ресторан Idilio з панорамним видом на лівий берег Дніпра та Києво-Печерську лавру.