Жена звезды "Динамо" раскрыла 2 места для идеального уикенда под Киевом

WelcomeDom (DOM)

Этот загородный комплекс расположен в селе Пролиски Бориспольского района, что находится в непосредственной близости к Киеву, в сосновой лесной зоне.

Его инфраструктура рассчитана на разные типы размещения и включает как стандартные гостиничные номера, так и отдельные коттеджи для более приватного отдыха.

Гастрономическая часть представлена рестораном, меню которого базируется на блюдах европейской и средиземноморской кухни.

Среди прочего, заведение предлагает пиццу из дровяной печи, пасту и блюда с гриля. Для отдыха на свежем воздухе на территории обустроено несколько бассейнов, включая детский, вокруг которых находятся зоны с шезлонгами.

Также для гостей доступны детские площадки и спа-услуги.

В общем, формат заведения ориентирован на посетителей, которые ищут классический гостинично-ресторанный сервис за пределами города с возможностью семейного досуга.

Загородный комплекс в селе Пролиски (фото: instagram.com/welcome.dom)

EcoSpace

Эта локация находится в селе Толокунь Вышгородского района, непосредственно на берегу Киевского моря, и представляет популярное сегодня направление глемпинга.

Основное отличие этого места от традиционных баз отдыха - архитектурное решение.

Для проживания здесь предлагают сферические дома-купола, что является главной особенностью комплекса.

Ключевым элементом таких конструкций являются полностью панорамные стены, открывающие прямой вид на воду и окружающий пейзаж, позволяя наблюдать за природой, не выходя из помещения.

Кроме жилых куполов, на территории есть ресторан, также выполненный в форме сферы.

Дополнительные услуги включают спа-зону с сауной и уличным чаном-джакузи, зоны для барбекю и прокат велосипедов.

Этот формат привлекает тех, кто интересуется опытом отдыха с тесным контактом с природой, но с сохранением гостиничного комфорта и необычной архитектурой.

Глемпинг в селе Толокунь (фото: ecospace.ua)

Кроме загородных комплексов, в список "мест силы" жены футболиста входят и городские локации, позволяющие поддерживать тонус и находить время для себя в ритме столицы.

Среди них - спортзал, киевские кафе с летними террасами и ресторан Idilio с панорамным видом на левый берег Днепра и Киево-Печерскую лавру.