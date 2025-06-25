Бірюзова вода, білосніжний пісок та сосновий ліс: де в Україні є таке чарівне місце відпочинку

Україна багата на дивовижні природні перлини, які часто залишаються маловідомими для широкого загалу. Однак серед них є справжні "відкриття", що вражають своєю красою і здатні перенести вас в атмосферу екзотичного відпочинку. І одне з таких місць всього за 100 кілометрів від Києва.

Що відомо про "Українські Кариби", де вони знаходяться і як туди дістатися, розповідає РБК-Україна.

Де знаходяться та як виникли Голубі озера

Голубі озера розташовані у Житомирської області, неподалік від селищ Нова Борова, Дружба та Радовель. Це не одне озеро, а ціла система водойм, що утворилися на місці колишніх кар'єрів.

Природна магія чи людський слід?

Як і багато інших водойм з унікальним кольором в Україні, Голубі озера є результатом затоплених кар'єрів, де видобували кварцовий пісок.

Саме цей пісок, що осідає на дні та відбиває сонячне світло, надає воді такого дивовижного, насиченого блакитного або бірюзового відтінку.

Процес видобутку піску створив глибокі котловани, які з часом наповнилися підземними водами, перетворившись на справжні оазиси чистоти та краси.

Озера оточені густими сосновими лісами, що додає цьому місцю особливої атмосфери. Повітря тут насичене ароматами хвої, а тиша переривається лише співом птахів.

Відпочинок в Житомирській області (фото: Журнал Житомира)

Чим приваблюють Голубі озера Житомирщини?

Неземний колір води

Головна особливість озер - їхня вода. Вона настільки прозора та яскрава, що створює враження тропічного курорту. Глибина озер дозволяє воді переливатися різними відтінками синього та блакитного залежно від освітлення.

Чисті піщані пляжі

Береги озер переважно піщані, з м'яким, світлим піском, що ідеально підходить для комфортного відпочинку, засмаги та ігор.

Запашний сосновий ліс

Навколо озер ростуть величні сосни, які забезпечують прохолоду в спекотний день, очищають повітря та створюють чудові умови для прогулянок та збору грибів чи ягід у сезон.

Спокій та єднання з природою

Завдяки відносно нерозвиненій інфраструктурі, Голубі озера зберігають свою дику красу. Це ідеальне місце для тих, хто прагне втекти від міської метушні та насолодитися усамітненням.

"Українські Кариби" в Житомирській області фото: Перший Житомирській)

Поради для відпочинку на Голубих озерах

Голубі озера - це чудове місце для тих, хто віддає перевагу "дикому" кемпінгу та ековідпочинку. Тут немає розкішних готелів чи розвинених розважальних комплексів, але є все для повноцінного контакту з природою.

Як дістатися?

Автомобілем

Це найзручніший спосіб. З Києва (через Житомир) дорога займе близько 2-3 годин (приблизно 140-160 км). З Житомира - близько 1 години. Дороги до самих озер можуть бути ґрунтовими, тому врахуйте це.

Громадським транспортом

Можна доїхати потягом або автобусом до Житомира або Коростеня, а звідти вже місцевим транспортом або таксі до найближчих селищ, а звідти до озер. Це займе більше часу і може бути менш комфортно.

Де зупинитися?

Кемпінг

Найпопулярніший та, по суті, основний варіант. Ви можете розбити намет прямо на березі озера або в лісі, насолоджуючись природою. Багато туристів приїжджають сюди на вихідні з власними наметами.

Місцеві помешкання

У Новій Боровій, Радовелі, Дружбі або сусідніх селах іноді можна знайти варіанти розміщення у приватному секторі, але їх кількість обмежена.

Бази відпочинку

Розвинених баз відпочинку на самих озерах немає. Біля Дружбівського кар'єру є глемпінг.

Що взяти з собою?

Все для кемпінгу

Намет, спальники, каримат, туристичне спорядження.

Запас їжі та питної води

На місці немає магазинів чи кафе. Все необхідно брати з собою.

Купальні приналежності, сонцезахисні засоби, головний убір

Засоби від комах

Особливо актуально влітку та ввечері.

Аптечка першої допомоги

Сміттєві пакети

Будь ласка, забирайте все своє сміття! Збереження чистоти цього унікального місця - відповідальність кожного відвідувача. Місцеві жителі бережуть свою унікальну оазу посеред лісу і просять усіх туристів дотримуватися чистоти.