Где в Украине бирюзовая вода, скалы и тишина: самые красивые озера и карьеры для лета

Украина богата на невероятно красивые озера и карьеры, которые ничем не уступают европейским локациям. Бирюзовая вода, сосновые берега, вулканические скалы или песчаные пляжи - все это можно найти менее чем за день езды из крупных городов.

РБК-Украина собрало живописные и безопасные водоемы, куда можно поехать на уикенд, в отпуск или просто сбежать от городской жары.

Базальтовое озеро

Где находится: село Базальтовое, Ровенская область

Какое благоустройство: место дикого отдыха, без инфраструктуры, подходит для фотосессий, кемпинга

История: образовалось на месте старых базальтовых разработок. Озеро окружено уникальными базальтовыми колоннами, которые формируют природные амфитеатры. Это один из самых известных геологических объектов Украины.

Что есть для отдыха: живописные пейзажи, "Остров любви" посреди озера, чистый воздух, спокойствие.

Купание запрещено. Головинская община официально запретила купание во всех своих водоемах, включая Базальтовое озеро, из-за отсутствия оборудования и обследования дна. Несмотря на то, что отдыхающих запретом не выгоняют, ответственность за здоровье - на самом отдыхающем

Черепашинецкий карьер

Где находится: село Черепашинцы, Винницкая область

Какое благоустройство: частично оборудованы места для купания, есть пляж, зоны для пикника

История: затопленный гранитный карьер, который стал популярным среди местных как альтернатива морю. Глубина местами достигает 100 метров.

Что есть для отдыха: бирюзовая прозрачная вода, сосновые леса вокруг, возможность поставить палатку, порыбачить или просто позагорать. Место прозвали "Винницкие Гавайи".

Купание официально разрешено. Здесь есть оборудованные участки с песчаными пляжами и заходом в воду. Это популярное место среди любителей пляжного и "дикого" отдыха, есть инфраструктура (кафе, скамейки), и вода - чистая и безопасно доступна для плавания.

Базальтовый карьер (фото: Википедия)

Радванский карьер

Где находится: окрестности Ужгорода, Закарпатская область

Какое благоустройство: никакой официальной инфраструктуры, место для дикого отдыха

История: карьер, образованный после разработки вулканических пород. Вода здесь прозрачная, а берега имеют характерные темные скалы.

Что есть для отдыха: живописные пейзажи, фотозоны, прохлада даже в жару. Подходит для тех, кто хочет тишины и уединения.

Купание официально разрешено, но инфраструктура отсутствует. Это дикое место без оборудованных пляжей, однако никаких официальных запретов нет. Купание - на собственный риск.

Голубое озеро (озеро Молодость)

Где находится: возле села Старычи, Львовская область

Какое благоустройство: неофициальное место для отдыха, есть спуски к воде, пляжи, лес вокруг

История: затопленный карьер с очень чистой и холодной водой. Из-за цвета его называют Голубым, а местные знают как озеро Молодость.

Что есть для отдыха: купание, загар, кемпинг, тишина. Часто приезжают львовяне для выходного релакса.

Купание разрешено. Это затопленный карьер с чистой, хоть и прохладной водой; местные активно используют его для купания и отдыха. Официальные ограничения отсутствуют.

Черепашинецкий карьер (фото: Википедия)

Свитязь

Где находится: Шацкий район, Волынская область

Какое благоустройство: один из самых обустроенных водоемов Украины: базы отдыха, пляжи, прокат лодок

История: самое глубокое и самое большое озеро Украины, часть Шацкого национального парка. Имеет естественное происхождение и уникальную экосистему.

Что есть для отдыха: плавание, водные развлечения, отдых с детьми, пешие прогулки, кемпинг. Здесь комфортно всем - от любителей дикого кемпинга до туристов с чемоданами.

Купание разрешено. Это одно из самых обустроенных озер Украины, с официальными пляжами, спасателями, лодками и пунктами проката. Место полностью официально открыто для купания.

Дружбовский карьер "Кварц"

Где находится: село Дружба, Житомирская область

Какое благоустройство: отсутствует, подходит для дикого отдыха и фотосъемки

История: бывший карьер по добыче кварца. Вода имеет бирюзовый оттенок, берега светлые, похожи на мелкий меловой песок.

Что есть для отдыха: купание, солнечные ванны, прогулки. Здесь тихо, без толп.

Купание допустимо, но не официально. Это затопленный карьер без инфраструктуры, все купаются на собственный риск. Запретов нет, но соблюдайте осторожность эрозионных берегов.

Озеро Свитязь на Волыни (фото: Википедия)

Озеро Сирка (Яворовская Сирка)

Где находится: Яворовский район, между Львовом и Краковцом - около часа от Львова

Какое благоустройство: официальный комплекс SIRKA CAMP с песчаным пляжем, шезлонгами, зонтиками, пунктами проката лодок, SUP-досок, вейксерфа, флайборда, фойла, комфортные купольные глэмп-номера

История: затопленный промышленный карьер серы, наполнившийся чистой водой. Когда-то использовался местными, теперь - объект организованного отдыха со свежим контентом и новыми аттракциями

Что есть для отдыха: официальное купание со спасательной службой, солнечные ванны на песчаном пляже, прокат лодок, водные развлечения (катамараны, SUP, вейксерф и т.д.), глемпинг в куполах - комфорт и экостиль в одном флаконе.

Мигия (радоновая вода и пороги)

Где находится: село Мигия, Первомайский р-н, национальный парк "Бугский Гард", на реке Южный Буг, в 10 км от Первомайска

Какое благоустройство: кемпинг (гостиницы-палатки, душ, кухня, мангал, Wi-Fi), глемп-условия и удобный выход/вход к водоемам, оборудованные лагеря для активного отдыха

История: бывшие гранитные карьеры на Южном Буге наполнились водой, образовав несколько затопленных озер - среди них радоновое озеро и "Черное озеро". Название "Мигия" идет еще со времен Геродота (греч. Emigeia - "моя земля")

Что есть для отдыха: рафтинг по Мигийским порогам Южного Буга, тренировки для спортсменов, Радоновое озеро, троллей над водой 454 м, SUP-прокат, кемпинг с душем, мангалами, Wi-Fi, приготовлением пищи, пешеходные маршруты к водяной мельнице Скаржинского (1887 г.) и каньону, скалолазание, треккинг, велотуризм.

Яворовская сирка (фото: Википедия)