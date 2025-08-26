ua en ru
Де народжувалися шедеври: подорож Україною слідами класиків і художників

Вівторок 26 серпня 2025 21:00
Де народжувалися шедеври: подорож Україною слідами класиків і художників Маршрути Україною, які надихали письменників, поетів та художників (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Україна багата на місця, які стали джерелом натхнення для письменників і художників. Від тихих вуличок Львова до мальовничих Карпат і поетичних куточків Києва - кожен куточок країни зберігає сліди великих митців.

Які маршрути обрати, щоб особисто відчути атмосферу, що надихала Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка та художників світового рівня, розповідає РБК-Україна.

Київ - столиця мистецьких маршрутів

Столиця України - не лише центр історії та політики, а й місце, де творили та надихалися видатні письменники та художники.

Прогулянка Подолом дозволяє побачити будинки, в яких жили Микола Лисенко та Лесь Курбас. Крім того, численні музеї та галереї міста зберігають унікальні експозиції українських художників 19-20 століть.

Цікавий факт. На Андріївському узвозі щороку проводять мистецькі фестивалі, присвячені сучасному українському живопису та літературі.

Де народжувалися шедеври: подорож Україною слідами класиків і художників

Поділ у Києві (фото: Вікіпедія)

Львів - місто поетів і кав’ярень

Львів давно відомий як культурна столиця Західної України. Тут відпочивали Іван Франко та Соломія Крушельницька.

Кав'ярні та вузькі вулички старого міста зберегли атмосферу кінця 19 - початку 20 століття. Місцеві тури пропонують відвідати літературні кав’ярні та будинки, де народжувалися шедеври української літератури.

Цікавий факт. У Львові навіть створені спеціальні "поетичні маршрути", де на стінах кафе можна прочитати вірші видатних митців.

Де народжувалися шедеври: подорож Україною слідами класиків і художників

Дім-музей Соломії Крушельницької у Львові (фото: Вікіпедія)

Карпати - натхнення для художників

Карпатські пейзажі надихали багатьох українських художників і поетів, зокрема Марію Примаченко та Юрія Гнатюка.

Села Космач і Яблуниця зберегли традиційну архітектуру та етнічний колорит, який відтворювали на полотнах майстри народного живопису.

Цікавий факт. Етнографічні садиби в Карпатах пропонують майстер-класи з живопису на тлі гірського пейзажу.

Де народжувалися шедеври: подорож Україною слідами класиків і художників

Село Яблуниця (фото: Вікіпедія)

Полтавщина та Черкащина - сліди класиків

Полтавщина пов'язана з іменами Івана Котляревського та Панаса Мирного. Черкащина - місце, де жила Леся Українка та проводила творчі вечори. Туристи можуть відвідати будинки-музеї та прогулятися старовинними парками, які надихали класиків.

Цікавий факт. У Черкасах є щорічний фестиваль літератури та мистецтва на свіжому повітрі, де проводять читання творів українських письменників.

Де народжувалися шедеври: подорож Україною слідами класиків і художників

Дім-музей Котляревського в Полтаві (фото: Вікіпедія)

Одеса - місто художників та поетів

Одеса завжди славилася яскравим культурним життям. Тут творили Ілля Рєпін і Осип Мандельштам.

Прогулянка Потьомкінськими сходами, вуличками старого центру та узбережжям Чорного моря дозволяє відчути атмосферу кінця 19 - початку 20 століття.

Цікавий факт. На одеських вулицях можна знайти мурали з цитатами класиків української та світової літератури.

Де народжувалися шедеври: подорож Україною слідами класиків і художників

Потьомкінські сходи в Одесі (фото: Вікіпедія)

Чернігів - поетичні куточки та натхнення для художників

Чернігів - одне з найстаріших міст України, де поєднуються середньовічна архітектура, мальовничі парки та річкові пейзажі.

Місто та його околиці були тісно пов’язані з життям і творчістю Михайла Коцюбинського, одного з найвідоміших українських прозаїків, а також Ліни Костенко, яка надихалася історичними та природними ландшафтами регіону.

Цікавий факт. Чернігівські парки та алеї досі зберігають атмосферу початку 20 століття - саме ці пейзажі часто ставали натхненням для художників-реалістів та символістів.

Місцеві екскурсії поєднують літературну тематику з живописом, відкриваючи для туристів мало відомі локації, які надихали Коцюбинського та інших митців.

Де народжувалися шедеври: подорож Україною слідами класиків і художників

Будинок колишньої земної управи в Чернігові (фото: Вікіпедія)

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: сайт музею Івана Франка, Одеський художній музей, сайт музею Михайла Коцюбинського, сайт Національного музею Тараса Шевченка, Вікіпедія, сайт Львівської національної галереї мистецтв

