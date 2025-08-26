ua en ru
Где рождались шедевры: путешествие по Украине по следам классиков и художников

Вторник 26 августа 2025 21:00
Где рождались шедевры: путешествие по Украине по следам классиков и художников
Автор: Анна Шиканова

Украина богата на места, которые стали источником вдохновения для писателей и художников. От тихих улочек Львова до живописных Карпат и поэтических уголков Киева - каждый уголок страны хранит следы великих художников.

Какие маршруты выбрать, чтобы лично ощутить атмосферу, которая вдохновляла Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Франко и художников мирового уровня, рассказывает РБК-Украина.

Киев - столица художественных маршрутов

Столица Украины - не только центр истории и политики, но и место, где творили и вдохновлялись выдающиеся писатели и художники.

Прогулка по Подолу позволяет увидеть дома, в которых жили Николай Лысенко и Лесь Курбас. Кроме того, многочисленные музеи и галереи города хранят уникальные экспозиции украинских художников 19-20 веков.

Интересный факт. На Андреевском спуске ежегодно проводят художественные фестивали, посвященные современной украинской живописи и литературе.

Где рождались шедевры: путешествие по Украине по следам классиков и художников

Подол в Киеве (фото: Википедия)

Львов - город поэтов и кафе

Львов давно известен как культурная столица Западной Украины. Здесь отдыхали Иван Франко и Соломия Крушельницкая.

Кофейни и узкие улочки старого города сохранили атмосферу конца 19 - начала 20 века. Местные туры предлагают посетить литературные кофейни и дома, где рождались шедевры украинской литературы.

Интересный факт. Во Львове даже созданы специальные "поэтические маршруты", где на стенах кафе можно прочитать стихи выдающихся художников.

Где рождались шедевры: путешествие по Украине по следам классиков и художников

Дом-музей Соломии Крушельницкой во Львове (фото: Википедия)

Карпаты - вдохновение для художников

Карпатские пейзажи вдохновляли многих украинских художников и поэтов, в частности Марию Примаченко и Юрия Гнатюка.

Села Космач и Яблуница сохранили традиционную архитектуру и этнический колорит, который воспроизводили на полотнах мастера народной живописи.

Интересный факт. Этнографические усадьбы в Карпатах предлагают мастер-классы по живописи на фоне горного пейзажа.

Где рождались шедевры: путешествие по Украине по следам классиков и художников

Село Яблуница (фото: Википедия)

Полтавщина и Черкасская область - следы классиков

Полтавщина связана с именами Ивана Котляревского и Панаса Мирного. Черкасская область - место, где жила Леся Украинка и проводила творческие вечера. Туристы могут посетить дома-музеи и прогуляться по старинным паркам, которые вдохновляли классиков.

Интересный факт. В Черкассах есть ежегодный фестиваль литературы и искусства на свежем воздухе, где проводят чтение произведений украинских писателей.

Где рождались шедевры: путешествие по Украине по следам классиков и художников

Дом-музей Котляревского в Полтаве (фото: Википедия)

Одесса - город художников и поэтов

Одесса всегда славилась яркой культурной жизнью. Здесь творили Илья Репин и Осип Мандельштам.

Прогулка по Потемкинской лестнице, улочкам старого центра и побережью Черного моря позволяет ощутить атмосферу конца 19 - начала 20 века.

Интересный факт. На одесских улицах можно найти муралы с цитатами классиков украинской и мировой литературы.

Где рождались шедевры: путешествие по Украине по следам классиков и художников

Потемкинская лестница в Одессе (фото: Википедия)

Чернигов - поэтические уголки и вдохновение для художников

Чернигов - один из старейших городов Украины, где сочетаются средневековая архитектура, живописные парки и речные пейзажи.

Город и его окрестности были тесно связаны с жизнью и творчеством Михаила Коцюбинского, одного из самых известных украинских прозаиков, а также Лины Костенко, которая вдохновлялась историческими и природными ландшафтами региона.

Интересный факт. Черниговские парки и аллеи до сих пор сохраняют атмосферу начала 20 века - именно эти пейзажи часто становились вдохновением для художников-реалистов и символистов.

Местные экскурсии сочетают литературную тематику с живописью, открывая для туристов мало известные локации, которые вдохновляли Коцюбинского и других художников.

Где рождались шедевры: путешествие по Украине по следам классиков и художников

Дом бывшей земской управы в Чернигове (фото: Википедия)

Для написания этого материала были использованы следующие источники: сайт музея Ивана Франко, Одесский художественный музей, сайт музея Михаила Коцюбинского, сайт Национального музея Тараса Шевченко, Википедия, сайт Львовской национальной галереи искусств

