9 українських регіонів для гастротуризму: страви, які варто скуштувати хоч раз у житті

Від форшмаку й цаци в Одесі до баношу в Карпатах і вин Бессарабії - гастротуризм в Україні набирає обертів. Кожен регіон має свою кулінарну візитівку, яка може стати причиною для подорожі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла тревел-блогерка Софія Расторгуєва .

Одеса

Одеса - це не просто місто біля моря, це окремий гастросвіт. Тут відчувається поєднання української, єврейської, грецької, болгарської та молдавської кухонь.

Що скуштувати: форшмак по-одеськи, цацу (дрібна смажена рибка), бичків у томаті, рапанів на грилі, домашній борщ-зеленуху, вергуни з вином. І, звичайно, одеське вино з Шабо чи Болграду.

Львів

Львів іноді називають гастрономічною столицею України. Атмосфера міста неможлива без ароматної кави та легендарного шоколаду.

Туристи обов'язково йдуть до "Копальні кави" та "Львівської майстерні шоколаду". А головний десерт регіону - львівський сирник, ніжний і ситний водночас.

Закарпаття

Закарпаття - це поєднання культур, що відображається і в кухні. Тут можна скуштувати бограч - густий угорський суп, банош із бринзою та шкварками, а також вина з "Шато Чизай".

Місцеві базари - окремий гастрономічний досвід із сирами, ковбасами та фруктами.

Бессарабія

На півдні Одещини варто відвідати Ізмаїл, Болград і Вилкове. Саме тут готують унікальний дунайський оселедець, мамалигу з бринзою, домашні вина та гострі овочеві закуски. Це регіон, де кухня має сильний болгарський і молдавський вплив.

Полтавщина

Полтавські галушки - справжній символ української кухні. Це страва, без якої не обходиться жодне свято.

Також тут варто спробувати лемішку з гречаного борошна та узвар із сухофруктів, який варять за старовинними рецептами.

Гуцульщина

Яремче, Верховина, Косів - це регіон гірської кухні. Її головні акценти: банош із кукурудзяного борошна, грибна юшка, копчена бринза.

А ще м'ясні делікатеси з димаря, які готують за традиційними гуцульськими рецептами.

Херсонщина

У сезон цей регіон стає справжнім гастрораєм: солодкі кавуни й дині, соковиті томати, ароматні персики. Особливість місцевої кухні - рибна юшка зі щуки чи коропа, а також домашні соки, варення та джеми.

Буковина

Чернівці й околиці приваблюють кухнею з румунським акцентом. Тут варто скуштувати плацинди з сиром чи картоплею, кулешу, запечену баранину, солодкі наливки. Кожен базар у Чернівцях - це гастрономічна подорож у минуле.

Тернопільщина

Тут цінують домашні страви: зрази з м'ясом, голубці, сало з хроном. І обов'язково - домашні наливки та настоянки, зроблені на малині чи горобині.

Харків

Харківська кухня - це поєднання класики та локальних особливостей. Варто скуштувати борщ із чорносливом, єврейський форшмак, а ще свіжі пончики на Центральному ринку.

Місто має власний гастрономічний ритм, який відчувається у вуличній їжі.