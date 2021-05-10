"Вийшло удвічі дорожче": як заощадити кошти, плануючи поїздку за кордон

Подорожі літаком - популярний вид пересувань під час зарубіжних поїздок. На жаль, між українськими містами туристи літають не так часто, але авіарейси так чи інакше займають істотну частину ринку перевезень.

"Коли я вперше збирався за кордон у 2015 році, то дуже радів, коли вдалося купити квитки в Берлін по 20 євро кожен - туди й назад. Тоді якраз в Україну активно заходили лоукост-компанії й можна було купити квиток економно. Але тоді я ще не знав, скільки різних нюансів треба враховувати. Наприклад, вчасно не зареєструвався на рейс онлайн, і в аеропорту значно переплатив - за реєстрацію та інші моменти заплатив ще більше, ніж за квиток", - говорить РБК-Україна киянин Ігор Саєнко.

Про що треба пам'ятати перед покупкою авіаквитків

Перед тим, як купувати авіаквитки, треба врахувати кілька важливих нюансів, коментує РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

Перевірте надійність авіакомпанії: який у неї рейтинг сервісу і задоволеності на сайті Skytrax (міжнародний рейтинг авіаліній - ред.). Також окремий рейтинг пунктуальності публікує і Міністерство інфраструктури України.

Фото: Як не переплатити за авіаквиток? (pixabay.com)

Перевірте умови броні авіаквитків, які умови зміни дати або часу вильоту;

Перегляньте, які умови повернення квитка або компенсації коштів, а також те, що компанія декларує в тих випадках, коли рейс затримується або скасовується;

Перевірте, чи включає ціна за квиток перевезення багажу або ж за нього треба платити окремо.

Богдан Долінце звертає увагу на те, що переважна більшість акційних пропозицій за тарифами зазвичай не передбачають зміну броні.

"Наприклад, багато сучасних лоукост-перевізників встановлюють нестандартні розміри ручної поклажі, і вона може банально не підходити для безкоштовного перевезення. Зазвичай це призводить до додаткових витрат від 20 до 50 доларів для перевезення зареєстрованого багажу (доплата на місці посадки – ред.)",- додає авіаексперт.

Як не переплатити за авіаквиток?

Богдан Долінце наводить ще кілька порад.

- користуйтеся перевіреними системами бронювання (автоматизованими агрегаторами), звіряйте ціну на сайті авіакомпанії напряму, щоб уникнути додаткових переплат;

Фото: Перевірте правила реєстрації на рейс і умови повернення квитків, а також умови перенесення дат польоту (pixabay.com)

- купівля квитка через агентство (або будь-яких інших посередників) обійдеться дорожче. З іншого боку, в агентств часто є доступ до внутрішніх систем бронювання, і знижок від різних авіакомпаній, які ті не рекламують публічно. В цілому ж, при покупці квитка через агентство його ціна буде вищою, говорить експерт.

- перевіряйте профільні спільноти, де публікують добірки з розпродажами та акційними пропозиціями від авіакомпаній;

- пам'ятайте, що часто "бюджетні" квитки не передбачають опції повернення, або ж штрафні санкції становлять до від 90% вартості квитка;

- ознайомитеся з тим, які правила реєстрації на рейс: у лоукостерів є необхідність реєстрації через спеціальний додаток або сайт. В аеропорту реєстрація може коштувати додаткових грошей.

- детально і завчасно перевіряйте правила в'їзду в країну, куди ви збираєтеся купити авіаквитки. В реаліях пандемії вимоги до мандрівників змінюються вкрай непередбачувано.

Детальніше про те, які послуги пропонують найпопулярніші авіакомпанії, а також за що і в яких випадках туристу доведеться доплатити - в інфографіці від Travel РБК-Україна:

Фото: Які послуги пропонують авіакомпанії й за що доведеться доплатити (Інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни, сервіс і логістику у найпопулярніших аеропортах України.

Також пропонуємо почитати, як може змінитися авіація в Україні та світі вже найближчим часом.