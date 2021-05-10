"Получилось в два раза дороже": как сэкономить средства, планируя поездку за границу

Путешествия на самолете - популярный вид передвижений во время зарубежных поездок. К сожалению, между украинскими городами туристы летают не так часто, но авиарейсы так или иначе занимают существенную часть рынка перевозок.

"Когда я впервые собирался за границу в 2015 году, то очень радовался, когда удалось купить билеты в Берлин по 20 евро каждый - туда и обратно. Тогда как раз в Украину активно заходили лоукост-компании и можно было купить билет экономно. Но тогда я еще не знал, сколько разных нюансов надо учитывать. К примеру, вовремя не зарегистрировался на рейс онлайн, и в аэропорту значительно переплатил - за регистрацию и другие моменты заплатил еще больше, чем за билет", — говорит РБК-Украина киевлянин Игорь Саенко.

О чем надо помнить перед покупкой авиабилетов

Перед тем, как покупать авиабилеты, надо учесть несколько важных нюансов, комментирует РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

Проверьте надежность авиакомпании: какой у нее рейтинг сервиса и удовлетворенности на сайте Skytrax (международный рейтинг авиалиний - ред.). Также отдельный рейтинг пунктуальности публикует и Министерство инфраструктуры Украины.

Фото: Как не переплатить за авиабилет? (pixabay.com)

Проверьте условия брони авиабилетов, какие условия смены даты или времени вылета;

Просмотрите, какие условия возврата билета или компенсации средств, а также то, что компания декларирует в тех случаях, когда рейс задерживается или отменяется;

Проверьте, включает ли цена за билет перевозку багажа или же за него надо платить отдельно.

Богдан Долинце обращает внимание на то, что подавляющее большинство акционных предложений по тарифам обычно не предусматривают смену брони.

"К примеру, многие современные лоукост-перевозчики устанавливают нестандартные размеры ручной клади, и она может банально не подходить для бесплатной перевозки. Обычно это приводит к дополнительным затратам от 20 до 50 долларов для перевозки зарегистрированного багажа (доплата на месте посадки – ред.)", — добавляет авиаэксперт.

Как не переплатить за авиабилет?

Богдан Долинце приводит еще несколько советов.

- пользуйтесь проверенными системами бронирования (автоматизированными агрегаторами), сверяйте цену на сайте авиакомпании напрямую, чтобы избежать дополнительных переплат;

Фото: Проверьте правила регистрации на рейс и условия возврата билетов, а также условия переноса дат полета (pixabay.com)

- покупка билета через агентство (или любых других посредников) обойдется дороже. С другой стороны, у агентств часто есть доступ к внутренним системам бронирования, и скидкам от разных авиакомпаний, которые те не рекламируют публично. В целом же, при покупке билета через агентство его цена будет выше, говорит эксперт.

- проверяйте профильные сообщества, где публикуют подборки с распродажами и акционными предложениями от авиакомпаний;

- помните, что часто "бюджетные" билеты не предусматривают опции возврата, или же штрафные санкции составляют до 90% от стоимости билета;

- ознакомитесь с тем, какие правила регистрации на рейс: у лоукостеров есть необходимость регистрации через специальное приложение или сайт. В аэропорту регистрация может стоить дополнительных денег.

- детально и заблаговременно проверяйте правила въезда в страну, куда вы собираетесь купить авиабилеты. В реалиях пандемии требования к путешественникам меняются крайне непредсказуемо.

Детальнее о том, какие услуги предлагают самые популярные авиакомпании, а также за что и в каких случаях туристу придется доплатить - в инфографике от Travel РБК-Украина:

Фото: Какие услуги предлагают авиакомпании и за что придется доплатить (инфографика РБК-Украина)

Напомним, ранее мы сравнивали цены, сервис и логистику в самых популярных аэропортах Украины.

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