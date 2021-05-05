Кафе, лаунж та лабораторії: порівнюємо сервіс у головних аеропортах України

"Дружні" аеропорти: як влаштована логістика та послуги

З початком пандемії робота українських аеропортів зазнає постійних змін. Змінюються не тільки правила поведінки пасажирів в терміналі аеропорту: потрібно тримати дистанцію і носити маски, раніше приїжджати на реєстрацію, щоб встигнути вистояти в черзі. У кожного пасажира - пачка документів, які перевіряють перед посадкою на рейс.

Крім вимушених незручностей, є і хороше: в терміналах з'явилися нові види послуг для пасажирів: від лабораторій, що тестують на COVID-19, до нових лаунж-залів.

Ми зібрали головну інформацію про аеропорти з великим пасажиропотоком і вирішили розібратися, наскільки доброзичлива їхня інфраструктура до пасажирів.

Аеропорт Бориспіль: головні повітряні ворота України

Термінал: До весни 2020 року в аеропорті "Бориспіль" працювали два термінали – D та F. Зараз на виліт і приліт пасажирів працює тільки термінал D, де обслуговують рейси всіх авіакомпаній, в тому числі й лоукостерів.

У зоні вильоту ще у 2018 році були встановлені стійки автоматичного приймання багажу, але зараз вони не працюють через пандемію. Багаж здають під час реєстрації, яку проходять всі пасажири, оскільки потрібно перевірити наявність всіх необхідних документів.

Бориспіль тримає першість за кількістю привілеїв для власників преміальних карток двох популярних платіжних систем. У" Борисполі", крім кафе і ресторанів, працює зал (2-й рівень терміналу D): до нього можуть потрапити пасажири бізнес-класу, власники преміальних карт авіакомпаній, карт Priority Pass і власники преміальних карт однієї з платіжних систем.

Фото: Під час пандемії в аеропорті "Бориспіль" пасажирів приймає тільки термінал D (facebook.com/airportboryspil)

Також можна оплатити перебування: за перші 3 години в бізнес-залі — 750 грн. У лютому 2021 року відкрився лаунж "Atmosfera Fly" на 4-му рівні терміналу D – виключно для власників преміальних карт двох міжнародних платіжних систем. Крім того, обидві системи пропонують послугу Fast Line – в зоні вильоту й у зоні прильоту.

Транспорт: Добиратися до "Борисполя" дуже зручно: крім шатлів SkyBus (100 грн з Південного залізничного вокзалу і 60 грн від метро "Харківська"), ходять електрички "Київ-Бориспіль Експрес" (80 грн) – вони надійніші за автобус, бо немає ризику потрапити в пробку.

Для пасажирів, які приїжджають на своєму авто, в аеропорту працюють паркінги. На всіх парковках перші 10 або 15 хвилин паркування безкоштовні, далі - від 15 грн за годину паркування, від 100 грн на добу – для довгострокового паркування.

Фото: Табло в аеропорті "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)

Для зустрічаючих, які прибувають в аеропорт на громадському транспорті, є зміни. У зв'язку з карантинними обмеженнями, до терміналу аеропорту "Бориспіль" можуть потрапити тільки пасажири з квитком або посадковим талоном.

Тому зустріти пасажирів, що прилітають, можна в наступних локаціях аеропорту: Привокзальна площа біля терміналу D і хол багаторівневого паркінгу на 3 поверсі. Для тих, хто прибуває в аеропорт на таксі або власному автомобілі місце зустрічі - естакада біля терміналу D.

Лабораторія: В аеропорту "Бориспіль" в терміналі D працює шість лабораторій. З них тільки лабораторія CSD знаходиться в зоні прильоту відразу ж після прикордонного контролю – тест тут коштує 1500 грн (для власників преміальних карт однієї з платіжних систем – безкоштовно), роблять за 6-7 годин. Запис на аналіз і оплата – заздалегідь на сайті.

У зоні вильоту знаходиться ще п'ять лабораторій: "ADONIS" - ПЛР-тест – 730 грн, без запису, результат протягом 24 годин, "МедЛаб" – 900 грн, без запису, 48 годин, "Ескулаб" – 720 грн, без запису, від 12 годин, "ІММД" – запис і оплата тільки онлайн, 720 грн, 12-24 години, "UNIVERSUM" - 850 грн, від 12 годин.

Аеропорт "Львів": другий за пасажиропотоком в Україні

Термінал: Львівський аеропорт був побудований під чемпіонат "Євро-2012". Відтоді його пасажиропотік впевнено зростає, а інфраструктура розвивається.

На першому поверсі терміналу "А" в нестерильній зоні знаходиться кімната для пасажирів, які подорожують з маленькими дітьми. Є два магазини Duty Free. В аеропорту "Львів" передбачені два бізнес-зали – для внутрішніх і міжнародних перельотів (у чистій зоні на 3-му поверсі).

Транспорт та парковки: В аеропорту "Львів" з громадським транспортом в аеропорт все добре. Курсує шаттл-експрес "Аеропорт - Головний залізничний вокзал". Проїзд коштує всього від 20 грн і ходить кожні 1,5 години - з 10:00 до 19:00.

Фото: Аеропорт "Львів" імені Данила Галицького (facebook.com/lvivinternationalairport)

Також з центру (від університету імені Івана Франка) ходить тролейбус №29 (5 грн) з 6:00 до 23:00. Для власників автомобілів працює парковка: перші 15 хвилин - безкоштовно, далі 20 грн за 1 годину, довготривала стоянка – 80 грн на добу.

Лабораторія: У Львівському аеропорту працює пункт забору лабораторії "Unilab". ПЛР-тестування коштує 1500 грн. Оплата - тільки онлайн через сайт лабораторії.

Аеропорт Одеса: новий термінал в очікуванні нової смуги

Можна сказати, що за останні два роки аеропорт "Одеса" серйозно змінився в кращий бік. Нарешті на повну силу запрацював новий термінал, вже добудована нова злітно-посадкова смуга: залишилося отримати сертифікат I категорії, щоб запустити ЗПС в експлуатацію, а до грудня 2021 року обіцяють сертифікат III категорії, який дозволить приймати літаки в будь-яку погоду.

Стара смуга - давно в жалюгідному стані. До того ж, непридатна для посадки літаків при низькій хмарності. Часто літаючі одесити не раз стикалися з тим, що в погану погоду літаки йшли на запасну смугу в Бориспіль, звідки їм доводилося добиратися додому по землі. А це - 6-8 годин трястися в автобусі - не найприємніший момент, коли ти оплатив переліт в потрібну точку.

Фото: Новий термінал аеропорту в Одесі (wikipedia.org)

Термінал: З 15 лютого 2020 року всі рейси, в тому числі міжнародні, здійснюються з нової будівлі. Ще не встановлені телетрапи, посадка і висадка здійснюється на автобусах. Крім вже існуючого тут лаунжу, в кінці квітня відкрився новий лаунж для бізнес-пасажирів Turkish Airlines.

В аеропорту працює магазин Duty free, в лютому цього року відкрився ресторан з цінами на їжу і напої не вищими, ніж в ресторанах цієї ж мережі в центрі Одеси.

Транспорт і парковка: З громадським транспортом в аеропорт "Одеса", м'яко скажемо, не дуже: крім тролейбуса №14 (5 грн), який курсує між залізничним вокзалом і аеропортом, є тільки одна маршрутка №117 (7 грн), але вона не заїжджає на ж/д вокзал. Тому таксі або власний автомобіль – основний вид транспорту до аеропорту "Одеса".

У 2020 році в'їзд на парковку "kiss and flight" перед входом в новий термінал зробили платною. Тому всі автомобілі висаджували і забирали пасажирів за парканом – навпроти входу в термінал. З 1 травня заїзд на 10 хвилин на паркінг "kiss and flight" став безкоштовним (1 раз на 24 години).

Якщо час перебування - більше 10 хвилин або кількість в'їздів перевищує 1 раз на 24 години, то парковка платна: 30 грн за 30 хвилин. Для довгострокового зберігання автомобіля працює автостоянка №2 – 160 грн на добу, перші 30 хвилин - без обмежень за кількістю заїздів протягом доби.

Лабораторія: У пункті забору аналізів медичної лабораторії "CSD" вартість ПЛР-тестування - 1800 грн, результат через 24 години. Для власників преміальних карток однієї з платіжних систем ПЛР-тестування - безкоштовне.

Аеропорт Харків: бюджетний та якісний сервіс у місті-мільйоннику

Термінал: Коли я вперше потрапила до харківського аеропорту, перше, чому здивувалася-низькі ціни на каву і круасани (до 50 грн) в харківському фаст-фуді, розташованому на першому поверсі в залі реєстрації. Всередині терміналу працюють кафе і ресторан з хорошим вибором страв, але при цьому досить демократичними цінами. Є два duty free магазину - в терміналах"А" і "В".

У терміналі "А" для пасажирів – власників преміальних карток двох популярних платіжних систем працюють лаунж-зал. У терміналі "В" (стара будівля аеропорту) - зал для VIP-пасажирів.

Фото: Аеропорт у Харкові (facebook.com/hrk.aero)

Транспорт і парковки: У Харкові немає прямого транспорту від залізничного вокзалу до аеропорту. Як правило, пасажири, які прибувають поїздом, поєднують метро (проїзд 8 грн) з тролейбусом (6 грн) або маршрутками (9 грн).

Це не зовсім зручно і за часом: займає близько 40 хвилин. В аеропорт ходить тролейбус №5, маршрутні таксі №115е і №119е від станції метро "Проспект Гагаріна", а також №152е і №225е – від станції метро "Академіка Барабашова".

Для прибуваючих на своєму авто парковка для автомобілів безкоштовна перші 15 хвилин (не більше 1-го в'їзду за 24 години). Після цього - диференційований тип оплати: 20 грн за кожну годину перебування автомобіля на стоянці; 100 грн на добу – за перші п'ять днів або 500 грн за тиждень, починаючи з 8-го дня - 60 грн на добу.

Лабораторія: У пункті забору аналізів медичної лабораторії "МТМ", розташованої на 1-му поверсі терміналу "А", можна пройти ПЛР-тестування. Вартість тестування по прильоті - 1000 грн, вартість для вильоту в Єгипет – 1000 грн та 1400 грн для всіх інших країн.

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