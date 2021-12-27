Зимова Каппадокія. Туристи масово їдуть в знаменитий регіон Туреччини напередодні Нового року

У популярній туристичній локації Туреччини, - Каппадокії, - готуються до Нового року і прибуття великої кількості іноземних та місцевих туристів. Про це повідомляє Dailysabah.

У 2021 році в регіоні все ще спостерігався деяка нестача туристів, проте в цьому році заповнюваність місцевих готелів наближається до 100% ще кілька місяців тому, пише видання.

"Номери на Новий рік розкупили ще у жовтні"

Напередодні Нового року в Каппадокії будуть проводитися спеціальні святкові програми, а також традиційні для регіону польоти на повітряній кулі. Експерт в галузі туризму регіону Абдулла Інал сказав агентству Anadolu (AA), що цього тижня тижні очікується величезний ажіотаж серед туристів.

"Минулого року через пандемію ми скасували всі наші святкові програми. Однак напередодні Нового року на номери в Каппадокії був великий попит: він почав рости у жовтні, і ми досягли 100% завантаженості ще три місяці тому", - сказав він.

Відео: Каппадокія взимку (youtube.com/Blue Moon Universe)

"Ми дуже хвилюємося. Продаємо наші останні кімнати. З радістю зустрінемо Новий Рік. Каппадокія - дуже важливе місце для світового туризму", - сказав Музаффер Бююкбаш, керуючий готелем і туристичним агентством в Ургюпі, одному з найбільших міст Каппадокії. Він зазначив, що фотографії повітряних куль в Каппадокії, які масово публікували в соцмережах, значно підвищили популярність регіону.

Каппадокія - один з регіонів Туреччини, де туристична активність спостерігається цілий рік.

Халіл Атай, який займається організацією різних туристичних заходів, заявив, що під час новорічних свят будуть проводити тури на повітряній кулі та інші заходи, якщо дозволять погодні умови

Чим цікава Каппадокія туристам

Каппадокія з її історичними, культурними та природними чудесами занесена до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Регіон приваблює туристів незвичайними геологічними утвореннями - "сотами" пагорбів, казковими пейзажами, печерними житлами, скельними утвореннями з вулканічного попелу, і сотнями повітряних куль, що ширяють в небі на сході сонця.

Фото: Каппадокія взимку (unsplash.comrehina-sultanova)

Геологи стверджують, що регіон утворився 60 мільйонів років тому в результаті ерозії м'яких шарів лави й попелу з гори Ерджіес, гори Хасан і гори Гюллю. Річка Кизилирмак протікає через регіон на півночі, Таврські гори розташовані на півдні, рівнину Кайсері на Сході та солончаки озера Туз - на заході.

Туристам тут радять провести на екскурсії хоча б два дні - щоб розглянути скельні житла і храми, а також химерні природні утворення з вулканічних порід. Також навіть взимку в гарну погоду над долинами можна політати на повітряній кулі.

Регіон відомий і як реміснича столиця Туреччини, де місцеві майстри тчуть килими, створюють керамічні вироби й вирізають продукцію з каменю оніксу.

Стамбул і Анталія. Куди їдуть туристи в Туреччині найчастіше

Офіційні дані країни показують, що число іноземних туристів в Туреччині збільшилася дев'ять місяців поспіль і в листопаді склало 1,8 мільйона осіб. Про це повідомляє Hurriyetdailynews.

Число іноземців, які відвідують Туреччину, підскочило на 111,5% в порівнянні з тим же місяцем минулого року, коли обмеження через COVID сильно вдарили по світовому туризму.

Фото: Архітектура регіону (wikipedia.org)

За даними Міністерства культури та туризму країни, листопадовий показник все ще був на 19,5 відсотка нижче, ніж до пандемії в листопаді 2019 року.

Стамбул виявився найпопулярнішим серед іноземних туристів з часткою в 57% (997 621 іноземних туристів за листопад). На другому і третьому місці за популярністю - Середземноморська провінція Анталія і Північно-західна провінція Едірне біля Болгарії та Греції.

За даними міністерства, в листопаді країну відвідали 2,6 мільйона осіб.

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