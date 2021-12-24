"Забрали гроші й зникли". Як туристам не стати жертвою шахраїв при купівлі путівок

Фото: Як не потрапити до турагентів-шахраїв (unsplash.com)

Чим турагенти відрізняються від туроператорів та що враховувати, обираючи компанію

При пошуку і бронюванні турів мандрівники часто стикаються з шахраями, які беруть у клієнтів гроші й зникають, не надавши при цьому абсолютно ніяких послуг. Часто такі люди заманюють туристів "унікальними розпродажами" і "суперумовами", пропонуючи тури за підозріло низькими цінами. Інші просять перерахувати кошти на" особисту карту" або використовують інші незаконні схеми.

Давайте розберемося в тому, як не потрапити на гачок до шахраїв і врешті вирушити в омріяну поїздку без зайвих проблем і турбот.

Туроператори та турагенти - в чому різниця?

Давайте для початку розберемося, в чому полягає різниця між туроператорами й турагентами. На туристичному ринку України є різні учасники.

Туроператори - це так звана "фабрика-виробник турів". Такі компанії працюють безпосередньо із зарубіжними партнерами або готелями, перевізниками, гідами тощо.

Вони можуть продавати свої тури або тільки через турагентів, або безпосередньо клієнтам самостійно.

Фото: Туроператори продають і створюють тури. А турагенти найчастіше їх тільки продають (unsplash.com/neonbrand)

У всіх туроператорів є ліцензії. Щоб їх отримати, потрібно виконати ряд умов: кваліфікаційні вимоги до персоналу, профільна освіта, банківська гарантія, приміщення, валютні рахунки та інше.

Варто відзначити, туроператорів на ринку мало, їх роботу контролюють відповідні інстанції (наприклад, Державне Агентство розвитку туризму).

Турагенти - це ті, хто реалізує готові тури, розроблені туроператорами. Тобто в більшості випадків вони не створюють свій продукт, а продають готовий.

В чому може полягати ризик при зверненні до турагентів

Оскільки держава скасувала ліцензії для турагентів, то на туристичному ринку особливого контролю за їхньою роботою немає. На жаль, таким чином збільшується ймовірність того, що хтось із них буде вести недобросовісну роботу або конкурувати нечесно.

Якщо туроператорам для отримання ліцензії потрібно виконати цілу низку умов, то щоб стати турагентом, потрібно лише зареєструвати ФОП або ТОВ і отримати банківську гарантію на 2 000 євро.

Варто зауважити, в підході до роботи з клієнтами та в цілому до ведення свого бізнесу турагенти можуть поводитися абсолютно по-різному. З одного боку, є ті, хто активно вкладає кошти у свій розвиток (рекламні тури, семінари, тренінги, конференції), несуть витрати на зарплати та податки, цінують свою репутацію.

З іншого боку, у цій сфері - багато абсолютно випадкових для туризму людей. Багато з них приймають оплати на "особисті картки", не вкладають в розвиток ні копійки, не мають належної кваліфікації, не платять податки, заманюють "знижечкою" й розпродажами.

Фото: Якщо роботу туроператорів держава контролює більш суворо, то шансів потрапити на шахрая серед турагентів - набагато більше (unsplash.com/sebastian-herrmann)

На жаль, деякі з таких агентів можуть зібрати з клієнтів гроші та зникнути без сліду. В такому випадку не варто розраховувати ні на компенсацію витрачених грошей, і на те, що така людина понесе за це відповідальність.

Як же не втратити гроші при покупці туру?

Перерахую головні пункти, на які варто звернути увагу при замовленні путівок у фахівців з туризму.

Завжди укладайте договір з підписами та печаткою. Оплачуйте тур офіційно на розрахунковий рахунок або з видачею квитанції про оплату. Договір і квитанція є підтвердженням угоди, яка відбулася.

Важливо: якщо ви передали гроші у валюті або на особисту картку, то навіть за наявності договору ви нічого не доведете.

Звертайте увагу на те, у кого ви купуєте тур: придивіться, чи виглядає людина надійною і компетентною, як давно працює фірма, чи не одноденка це.

Подивіться, чи є у компанії сайт або соцмережі, який контент там публікують, як давно їх ведуть і чи є в них відгуки.

Фото: Щоб вирушити у відпустку без проблем і зайвих турбот, варто врахувати кілька важливих моментів (unsplash.com/kelsey-curtis)

До слова, наявність шикарного офісу не є запорукою успішності або сумлінності. Є кілька прикладів, коли турагентство, розташоване у великому торговому центрі, працювало за шахрайською схемою. А тим часом є тисячі надійних агентів, що працюють онлайн без наявності офісу.

Занадто приваблива вартість туру повинна вас насторожувати. Всі ціни на пакетні тури приблизно однакові.

Це найпоширеніша махінація шахраїв: дають дуже хорошу ціну на тур, особливо по ранньому бронюванню, з вильотом через пару місяців, щоб не відразу стали шукати, збирають готівку і зникають.

Вважаю, що поки не буде більш суворого державного регулювання роботи турагентів, така шахрайська схема продовжить існувати й далі.

Перевіряйте статус вашого замовлення й оплати на сайті у туроператора. За номером заявки, прізвища та номером паспорта це можна зробити у всіх операторів. Таким чином, ви будете бачити, що ваше замовлення реально існує, і оплата проведена. Цінуйте своїх надійних агентів - не "душіть" їх наполегливими проханнями "знижечок", зараз і так спостерігається величезний відтік кваліфікованих кадрів з туризму. Для них це не хобі, а робота. І щоб добре її робити, потрібно витратити масу сил, грошей, енергії, відриватися від своїх сімей, не досипати ночами.

І пам'ятайте: надійний турагент - це запорука вашого гарного відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що насправді являють собою "гарячі" тури у високий сезон.

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