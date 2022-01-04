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Зимовий відпочинок у горах: названо найпопулярніші локації в Україні

Автор: Євгенія Тугушева

Вісім гірськолижних курортів країни, які варто відвідати цього сезону

Взимку один з найпопулярніших напрямків у туристів – подорож на гірськолижні курорти України. Мандрівники обирають відпочинок у горах, щоб не тільки покататися на лижах, а й помилуватися фантастичними краєвидами.

В Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) опублікували рейтинг найкращих локацій в Українських Карпатах, де можна покататися на лижах. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

В агентстві назвали вісім гірськолижних курортів в Україні, які варто відвідати цієї зими:

  1. Буковель, Івано-Франківська область;
  2. Драгобрат, Закарпаття;
  3. Славське, Львівська область;
  4. Пилипець, Закарпатська область;
  5. Красія, Закарпатя;
  6. Плай, Львівщина;
  7. Водяники, Черкаська область;
  8. Мигово, Чернівецька область.

Так, до послуг туристів курорти з розвиненою інфраструктурою, технічно оснащеними гірськолижними підйомниками, трасами, які підходить як для спортсменів, так і для сімейного відпочинку з дітьми. Наприклад, у Славському туристам доступне і нічне катання.

Фото: Гірськолижний курорт Драгобрат (unsplash.com/alexandra-luniel)

Для любителів активного відпочинку до послуг гостей є трампліни та траси для сноубордингу та дельтапланеризму.

Також для гостей відкриті спа-центри, сауни, басейни та працюють кафе, ресторани.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими будуть подорожі на поїздах Україною у 2022 році.

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Карпаты