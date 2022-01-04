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Зимний отдых в горах: названы самые популярные локации в Украине

Автор: Евгения Тугушева

Восемь горнолыжных курортов страны, которые стоит посетить в этом сезоне

Зимой одним из самых популярных направлений у туристов – поездка на горнолыжные курорты Украины. Путешественники выбирают отдых в горах, чтобы не только прокатиться на лыжах, но и полюбоваться фантастическими видами.

В Государственном агентстве развития туризма (ДАРТ) опубликовали рейтинг лучших локаций в Украинских Карпатах, где можно прокатиться на лыжах. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

В агентстве назвали восемь горнолыжных курортов в Украине, которые следует посетить этой зимой:

  1. Буковель, Ивано-Франковская область;
  2. Драгобрат, Закарпатье;
  3. Славское, Львовская область;
  4. Пилипец, Закарпатская область;
  5. Красия, Закарпатье;
  6. Плай, Львов;
  7. Водяники, Черкасская область;
  8. Мигово, Черновицкая область.

Так, к услугам туристов курорты с развитой инфраструктурой, технически оснащенными горнолыжными подъемниками, трассами, подходящими как для спортсменов, так и для семейного отдыха с детьми. К примеру, в Славском туристам доступно и ночное катание.

Фото: Горнолыжный курорт Драгобрат (unsplash.com/alexandra-luniel)

Для любителей активного отдыха к услугам гостей трамплины и трассы для сноубординга и дельтапланеризма.

Также для гостей открыты спа-центры, сауны, бассейны и кафе, рестораны.

Напомним, ранее мы писали, какими будут путешествия на поездах по Украине в 2022 году.

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Карпаты