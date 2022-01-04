Ціни на проїзд та нові маршрути. Якими будуть подорожі на поїздах по Україні у 2022 році

Взимку у туристів з'явилася можливість поїхати за різними напрямками країни

Подорожі на поїздах залишаються одним з популярних способів поїздок по Україні. Для багатьох саме поїздки на поїзді залишаються головним способом дістатися в популярні туристичні локації країни.

Що буде з цінами на залізничні квитки у 2022 році, чи зможуть маршрутки витіснити потяги в попиті пасажирів та як 1000 грн за вакцинацію від COVID вплине на стан транспортної сфери - у матеріалі РБК-Україна.

Чи підвищать ціни за проїзд у поїздах у 2022 році

"Укрзалізниця" обіцяє не підвищувати вартість проїзду в поїздах у 2022 році. Однак у грудні 2021-го ціни все ж підняли на 3%, повідомляло РБК-Україна. Так, "УЗ" змінила комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Останній раз його переглядали у 2019 році.

З 10 грудня 2021 року фіксований збір вже становить 30 гривень замість 22 грн. Також комісійний збір - 20 грн - включений у вартість квитків на експрес сполученням Київ - аеропорт Бориспіль. Таким чином, ціна за проїзд у "Бориспільському експресі" зросла до 100 гривень.

Однак "Укрзалізниця" все ж може знаходити "приховані" способи підвищення цін, вважає автор влогу "Железные Магистрали" Олег Васильєв.

"Враховуючи великі збитки УЗ через карантинні обмеження і падіння пасажиропотоку у 2021 році, компанія буде шукати можливість прихованого підвищення тарифів. Зазвичай це роблять, застосовуючи різні націнки у вигляді комісійних зборів, коефіцієнтів тощо", — пояснює він РБК-Україна.

Фото:" УЗ" буде шукати можливість прихованого підвищення тарифів - Олег Васильєв (РБК-Україна/Віталій Носач)

Він нагадує, що у грудні 2021 року "Укрзалізниця" вже підняла комісійний збір при продажу квитків до 30 грн.

"Також можуть дорожчати квитки на окремі поїзди за умови застосування коефіцієнтів "фірмовості", - зазначає фахівець.

Потяги в Карпати та"Слобожанський Експрес". Чи вистачить квитків пасажирам

Напередодні новорічних свят "Укрзалізниця" запустила низку поїздів за популярними туристичними напрямками. Зокрема, туристам знову стали доступні зручні поїздки на гірськолижний курорт Славське - тепер туди курсує "Лижний Експрес", повідомляло РБК-Україна напередодні.

Також мандрівникам доступні поїздки й на "Буковельському" експресі. Він їздить за маршрутом Львів-Ясіня-Львів. Поїзд відправляється зі Львова о 06:40 і прибуває на кінцеву станцію Ясіня о 12:25.

Експрес буде робити зупинки на станціях: Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та інших. Він курсуватиме щодня з 25 грудня по 16 січня, крім 1 і 4 січня. Потім курсуватиме щоп'ятниці, суботи та щонеділі.

Відео: Як виглядає "Лижний експрес" з Києва у Славське (youtube.com/Железные Магистрали)

Крім того, запущений перед Новим роком "Слобожанський" експрес з'єднає три області на сході країни: 18 грудня 2021 року "Укрзалізниця" запустила новий регіональний поїзд за маршрутом, який прямує через Луганську, Харківську та Сумську області.

Свій перший тестовий рейс поїзд здійснив за маршрутом "Попасна-Харків-Суми", а на постійній основі курсуватиме за сполученням "Попасна – Харків", "Харків – Ворожба".

Але чи достатньо поїздів запущено за популярними новорічними напрямками? Які регіони залишилися без прямого сполучення з Карпатами та іншими популярними серед мандрівників місцями?

"Судячи з попиту, сьогодні найбільш затребуваний напрямок - Карпати. На 29, 30 грудня взагалі не було квитків на потяги з Києва до Ворохти, Рахова. Однак можна було вибрати відповідний поїзд до Львова, Ужгорода, і Франківська. Вперше за багато років "УЗ" призначила поїзд Суми-Ворохта", — пояснює Олег Васильєв.

Фото: Судячи з попиту, сьогодні найбільш затребуваним напрямком є Карпати (unplash.com/ivan-rohovchenko)

Однак якраз сьогодні залізниця залишається найстабільнішим перевізником, вважає експерт.

"Причому потяги ходять, попри хвилеподібний попит з боку пасажирів. А автобусні компанії, навпаки, скасовують рейси через падіння пасажиропотоку. Більш-менш стабільно працюють автобусні перевізники там, де немає альтернативи", — додає він.

Чи допоможуть 1000 грн за вакцинацію поліпшити стан транспортної сфери

У 2022 році українці продовжать отримувати 1000 гривень за повний курс вакцинації від COVID. Їх, зокрема, можна буде витратити на залізничні квитки.

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів у коментарі РБК-Україна раніше відзначала, що така ініціатива сприятиме інтересу українців до подорожей країною.

"Добре, що з'явилася така ініціатива, і я дійсно рада, що зараз вакцинація не тільки дає можливість безперешкодно подорожувати, але і завдяки цьому мандрівники можуть отримати певні фінансові пільги", - сказала вона.

З іншого боку, 1000 гривень - не та сума, якої вистачить на одну поїздку "Укрзалізницею", якщо подорожувати в умовний Львів. Але на більше в контексті подорожей такої суми буде точно недостатньо, вважає мандрівник, краєзнавець і директор туркомпанії "Україна Інкогніта" Роман Маленков.

Фото: Гроші допоможуть поліпшити стан транспортної галузі, але тільки якщо пасажири стануть більше подорожувати, витрачаючи разом зі своїми грошима і фінансову допомогу від держави (РБК-Україна/Віталій Носач)

"На одну поїздку цього може вистачити. Це добре, і, безумовно, краще, ніж нічого. Але саме розвитку туризму в Україні це навряд чи сприятиме: кошти будуть розкидані на різні цілі, і кожна людина витратить їх на власні, передбачені цими нормами потреби. Так, хтось піде в музей. Але думаю, в основному будуть витрачати на квитки "Укрзалізниці". Але це не гроші на туризм: це гроші залізниці", — пояснює він свою думку.

Однак компенсація в 1000 грн за щеплення від COVID - це все ж цікавий економічний хід, вважає Олег Васильєв.

"Є ймовірність, що 8 млрд грн виділених з держбюджету поліпшать фінансове становище транспортній сфері, яка сьогодні перебуває в кризовому стані. Але це буде в тому випадку, якщо пасажири стануть більше подорожувати, витрачаючи разом зі своїми грошима і фінансову допомогу від держави", — говорить він.

Чи витіснять автобуси поїздки на залізниці

Часто обговорюється питання про те, що через постійну нестачу квитків залізничні перевезення поступово витісняються автобусними міжрегіональними маршрутами.

Фото: Якщо не буде потрясінь, новий сезон принесе підвищення попиту на пасажирські перевезення, вважає експерт (РБК-Україна/Віталій Носач)

Втім, у цьому випадку все залежить від активізації пасажиропотоку і матеріального становища українців, вважає Васильєв.

"Якщо до літа не буде ніяких економічних потрясінь, то весняно-літній сезон принесе підвищення попиту на пасажирські перевезення. У будь-якому випадку мандрівники будуть дивитися на цінову політику перевізників. Якщо послуги автобусів будуть дешевше за залізничні перевезення, відповідно, у виграші будуть автобусні оператори", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше вперше для українських туристів стали проводити ретро-тури на вузькоколійках.