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Ціни на проїзд та нові маршрути. Якими будуть подорожі на поїздах по Україні у 2022 році

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Вівторок 04 січня 2022 07:55
Ціни на проїзд та нові маршрути. Якими будуть подорожі на поїздах по Україні у 2022 році Фото: Подорожі залізницею в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Взимку у туристів з'явилася можливість поїхати за різними напрямками країни

Подорожі на поїздах залишаються одним з популярних способів поїздок по Україні. Для багатьох саме поїздки на поїзді залишаються головним способом дістатися в популярні туристичні локації країни.

Що буде з цінами на залізничні квитки у 2022 році, чи зможуть маршрутки витіснити потяги в попиті пасажирів та як 1000 грн за вакцинацію від COVID вплине на стан транспортної сфери - у матеріалі РБК-Україна.

Чи підвищать ціни за проїзд у поїздах у 2022 році

"Укрзалізниця" обіцяє не підвищувати вартість проїзду в поїздах у 2022 році. Однак у грудні 2021-го ціни все ж підняли на 3%, повідомляло РБК-Україна. Так, "УЗ" змінила комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Останній раз його переглядали у 2019 році.

З 10 грудня 2021 року фіксований збір вже становить 30 гривень замість 22 грн. Також комісійний збір - 20 грн - включений у вартість квитків на експрес сполученням Київ - аеропорт Бориспіль. Таким чином, ціна за проїзд у "Бориспільському експресі" зросла до 100 гривень.

Однак "Укрзалізниця" все ж може знаходити "приховані" способи підвищення цін, вважає автор влогу "Железные Магистрали" Олег Васильєв.

"Враховуючи великі збитки УЗ через карантинні обмеження і падіння пасажиропотоку у 2021 році, компанія буде шукати можливість прихованого підвищення тарифів. Зазвичай це роблять, застосовуючи різні націнки у вигляді комісійних зборів, коефіцієнтів тощо", — пояснює він РБК-Україна.

Ціни на проїзд та нові маршрути. Якими будуть подорожі на поїздах по Україні у 2022 році

Фото:" УЗ" буде шукати можливість прихованого підвищення тарифів - Олег Васильєв (РБК-Україна/Віталій Носач)

Він нагадує, що у грудні 2021 року "Укрзалізниця" вже підняла комісійний збір при продажу квитків до 30 грн.

"Також можуть дорожчати квитки на окремі поїзди за умови застосування коефіцієнтів "фірмовості", - зазначає фахівець.

Потяги в Карпати та"Слобожанський Експрес". Чи вистачить квитків пасажирам

Напередодні новорічних свят "Укрзалізниця" запустила низку поїздів за популярними туристичними напрямками. Зокрема, туристам знову стали доступні зручні поїздки на гірськолижний курорт Славське - тепер туди курсує "Лижний Експрес", повідомляло РБК-Україна напередодні.

Також мандрівникам доступні поїздки й на "Буковельському" експресі. Він їздить за маршрутом Львів-Ясіня-Львів. Поїзд відправляється зі Львова о 06:40 і прибуває на кінцеву станцію Ясіня о 12:25.

Експрес буде робити зупинки на станціях: Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та інших. Він курсуватиме щодня з 25 грудня по 16 січня, крім 1 і 4 січня. Потім курсуватиме щоп'ятниці, суботи та щонеділі.

Відео: Як виглядає "Лижний експрес" з Києва у Славське (youtube.com/Железные Магистрали)

Крім того, запущений перед Новим роком "Слобожанський" експрес з'єднає три області на сході країни: 18 грудня 2021 року "Укрзалізниця" запустила новий регіональний поїзд за маршрутом, який прямує через Луганську, Харківську та Сумську області.

Свій перший тестовий рейс поїзд здійснив за маршрутом "Попасна-Харків-Суми", а на постійній основі курсуватиме за сполученням "Попасна – Харків", "Харків – Ворожба".

Але чи достатньо поїздів запущено за популярними новорічними напрямками? Які регіони залишилися без прямого сполучення з Карпатами та іншими популярними серед мандрівників місцями?

"Судячи з попиту, сьогодні найбільш затребуваний напрямок - Карпати. На 29, 30 грудня взагалі не було квитків на потяги з Києва до Ворохти, Рахова. Однак можна було вибрати відповідний поїзд до Львова, Ужгорода, і Франківська. Вперше за багато років "УЗ" призначила поїзд Суми-Ворохта", — пояснює Олег Васильєв.

Ціни на проїзд та нові маршрути. Якими будуть подорожі на поїздах по Україні у 2022 році

Фото: Судячи з попиту, сьогодні найбільш затребуваним напрямком є Карпати (unplash.com/ivan-rohovchenko)

Однак якраз сьогодні залізниця залишається найстабільнішим перевізником, вважає експерт.

"Причому потяги ходять, попри хвилеподібний попит з боку пасажирів. А автобусні компанії, навпаки, скасовують рейси через падіння пасажиропотоку. Більш-менш стабільно працюють автобусні перевізники там, де немає альтернативи", — додає він.

Чи допоможуть 1000 грн за вакцинацію поліпшити стан транспортної сфери

У 2022 році українці продовжать отримувати 1000 гривень за повний курс вакцинації від COVID. Їх, зокрема, можна буде витратити на залізничні квитки.

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів у коментарі РБК-Україна раніше відзначала, що така ініціатива сприятиме інтересу українців до подорожей країною.

"Добре, що з'явилася така ініціатива, і я дійсно рада, що зараз вакцинація не тільки дає можливість безперешкодно подорожувати, але і завдяки цьому мандрівники можуть отримати певні фінансові пільги", - сказала вона.

З іншого боку, 1000 гривень - не та сума, якої вистачить на одну поїздку "Укрзалізницею", якщо подорожувати в умовний Львів. Але на більше в контексті подорожей такої суми буде точно недостатньо, вважає мандрівник, краєзнавець і директор туркомпанії "Україна Інкогніта" Роман Маленков.

Ціни на проїзд та нові маршрути. Якими будуть подорожі на поїздах по Україні у 2022 році

Фото: Гроші допоможуть поліпшити стан транспортної галузі, але тільки якщо пасажири стануть більше подорожувати, витрачаючи разом зі своїми грошима і фінансову допомогу від держави (РБК-Україна/Віталій Носач)

"На одну поїздку цього може вистачити. Це добре, і, безумовно, краще, ніж нічого. Але саме розвитку туризму в Україні це навряд чи сприятиме: кошти будуть розкидані на різні цілі, і кожна людина витратить їх на власні, передбачені цими нормами потреби. Так, хтось піде в музей. Але думаю, в основному будуть витрачати на квитки "Укрзалізниці". Але це не гроші на туризм: це гроші залізниці", — пояснює він свою думку.

Однак компенсація в 1000 грн за щеплення від COVID - це все ж цікавий економічний хід, вважає Олег Васильєв.

"Є ймовірність, що 8 млрд грн виділених з держбюджету поліпшать фінансове становище транспортній сфері, яка сьогодні перебуває в кризовому стані. Але це буде в тому випадку, якщо пасажири стануть більше подорожувати, витрачаючи разом зі своїми грошима і фінансову допомогу від держави", — говорить він.

Чи витіснять автобуси поїздки на залізниці

Часто обговорюється питання про те, що через постійну нестачу квитків залізничні перевезення поступово витісняються автобусними міжрегіональними маршрутами.

Ціни на проїзд та нові маршрути. Якими будуть подорожі на поїздах по Україні у 2022 році

Фото: Якщо не буде потрясінь, новий сезон принесе підвищення попиту на пасажирські перевезення, вважає експерт (РБК-Україна/Віталій Носач)

Втім, у цьому випадку все залежить від активізації пасажиропотоку і матеріального становища українців, вважає Васильєв.

"Якщо до літа не буде ніяких економічних потрясінь, то весняно-літній сезон принесе підвищення попиту на пасажирські перевезення. У будь-якому випадку мандрівники будуть дивитися на цінову політику перевізників. Якщо послуги автобусів будуть дешевше за залізничні перевезення, відповідно, у виграші будуть автобусні оператори", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше вперше для українських туристів стали проводити ретро-тури на вузькоколійках.

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