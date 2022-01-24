Зимові канікули у Швейцарії. Вирушити в країну стане простіше: що зміниться

Уряд Швейцарії від 19 січня 2022 року вирішив пом'якшити умови в'їзду до країни, повідомляє The Local.

Так від 22 січня 2022 року, туристи, які прибувають до Швейцарії, не потрібно буде показувати негативні тести при в'їзді за умови, що вони були вакциновані або вилікувалися від вірусу.

Це ж правило пошириться і на туристів, які нададуть довідку про одужання від коронавірусу.

Невакциновані мають пройти тест при в'їзді.

По суті це означає, що правило 3G застосовується до всіх, хто в'їжджає до Швейцарії.

Правила подання заявок також були пом'якшені, і ті, хто прибуває літаками чи автобусами далекого прямування, повинні заповнювати форму.

Влада країни також пом'якшила правила заповнення спеціальної форми по прибуттю – тепер її вимагатимуть тільки від тих, хто прибуває до Швейцарії літаками або автобусами далекого прямування.

"Такі заходи вжиті у зв'язку з нестачею ПЛР-тестів у Швейцарії, що спостерігається останнім часом. Тому влада вирішила ввести пріоритетний порядок тестування", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що такі заходи вжиті у зв'язку з нестачею ПЛР-тестів у Швейцарії, що спостерігається останнім часом. Тому влада вирішила ввести пріоритетний порядок тестування.

Щоб ще більше знизити навантаження на можливості ПЛР-тестування, від 24 січня можна буде на тимчасовій основі отримати швейцарський сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19 на підставі позитивного експрес-тесту антигену. Потім це буде дійсно протягом 270 днів і лише у Швейцарії.

Тестування на антиген тепер дійсне для одужання

Через брак ПЛР-тестів, люди з позитивним результатом тесту на антиген тепер матимуть право на отримання швейцарського сертифікату Covid (на 270 днів).

Раніше це мав бути ПЛР-тест. Тест на антиген повинен проводитися в аптеці, лікарні або іншій установі.

Водночас у Швейцарській федерації туризму назвали зміну правил в'їзду "полегшенням" для галузі, оскільки вартість тестів поставила альпійську країну в невигідне становище в порівнянні з іншими великими центрами активного зимового відпочинку.

Фото: У Швейцаріъ пом'якшила правила в'їзду (unsplash.com/leilaazevedo)

"Наразі суворий режим в'їзду не має великого сенсу з огляду на те, що варіант вірусу Омікрон має набагато більшу захворюваність у Швейцарії", ніж в основних країнах, звідки приїжджають лижні туристи", – йдеться у повідомленні.

"Ми сподіваємось на це, але ми цього не знаємо. Ми повинні залишатися обережними", – сказав міністр охорони здоров'я Ален Берсе відмовився робити припущення про те чи пройдено пік пандемії.

Вимога працювати з дому була продовжена до кінця лютого, а обмеження для роботи у приміщенні діятимуть до кінця березня.

Вимога працювати з дому була продовжена до кінця лютого, а обмеження для роботи у приміщенні діятимуть до кінця березня.

А від 1 лютого термін дії сертифікатів про щеплення буде скорочено з 12 до дев'яти місяців, як і у сусідніх країнах ЄС.

Показники захворюваності у Швейцарії вищі, ніж у ЄС, і в середу було оголошено ще про 38 000 нових випадків зараження.

68% населення Швейцарії отримали подвійну вакцину, а 35% отримали ревакцинацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни у 2022 році відкриються для туристів уперше за час пандемії.