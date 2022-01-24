Зимние каникулы в Швейцарии. Отправиться в страну станет проще: что изменится

Правительство Швейцарии с 19 января 2022 года решило смягчить условия въезда в страну, сообщает The Local.

Так с 22 января 2022 года, прибывающие в Швейцарию туристы не нужно будет показывать отрицательные тесты при въезде при условии, что они были вакцинированы или вылечились от вируса.

Это же правило распространится и на туристов, которые предоставят справку о выздоровлении от коронавируса.

Невакцинированные должны пройти тест при въезде.

По сути это означает, что правило 3G применяется ко всем въезжающим в Швейцарию.

Правила подачи заявок также были смягчены, и прибывающие самолетами или автобусами дальнего следования должны заполнять форму.

Власти страны также смягчили правила заполнения специальной формы по прибытию – теперь ее потребуют только от прибывающих в Швейцарию самолетами или автобусами дальнего следования.

"Такие меры приняты в связи с нехваткой ПЦР-тестов в Швейцарии, которая наблюдается в последнее время. Поэтому власти решили ввести приоритетный порядок тестирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры приняты в связи с недостатком ПЦР-тестов в Швейцарии, что наблюдается в последнее время. Поэтому власти решили ввести приоритетный порядок тестирования.

Чтобы еще больше снизить нагрузку на возможности ПЦР-тестирования, с 24 января можно на временной основе получить швейцарский сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19 на основании положительного экспресс-теста антигена. Затем это будет действительно в течение 270 дней и только в Швейцарии.

Тестирование на антиген теперь действительно для выздоровления

За неимением ПЦР-тестов, люди с положительным результатом теста на антиген теперь будут иметь право на получение швейцарского сертификата Covid (на 270 дней).

Раньше это должен быть ПЦР-тест. Тест на антиген должен производиться в аптеке, больнице или другом учреждении.

В Швейцарской федерации туризма назвали изменение правил въезда "облегчением" для отрасли, поскольку стоимость тестов поставила альпийскую страну в невыгодное положение по сравнению с другими крупными центрами активного зимнего отдыха.

Фото: В Швейцарии смягчили правила въезда (unsplash.com/leilaazevedo)

"Сейчас строгий режим въезда не имеет большого смысла, учитывая, что вариант вируса Омикрон имеет гораздо большую заболеваемость в Швейцарии", чем в основных странах, откуда приезжают лыжные туристы", – говорится в сообщении.

"Мы надеемся на это, но мы этого не знаем. Мы должны оставаться осторожными", – сказал министр здравоохранения Ален Берсе отказался делать предположение о том, пройден ли пик пандемии.

Требование работать из дома было продлено до конца февраля, а ограничения для работы в помещении будут действовать до конца марта.

Требование работать из дома было продлено до конца февраля, а ограничения для работы в помещении будут действовать до конца марта.

А с 1 февраля срок действия сертификатов о прививках будет сокращен с 12 до девяти месяцев, как и в соседних странах ЕС.

Показатели заболеваемости в Швейцарии выше, чем в ЕС, и в среду было объявлено еще о 38 000 новых случаях заражения.

68% населения Швейцарии получили двойную вакцину, а 35% получили ревакцинацию.

Напомним, ранее мы писали, какие страны в 2022 году откроются для туристов в первый раз за время пандемии.