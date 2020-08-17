Диво природи: мальовничий водоспад в українській глибинці відвідують тисячі туристів

Фото: Джуринський водоспад (karpaty.life)

Ідеальне місце для вікенду у Тернопільській області

Шукаєте ідею для маршруту вихідного дня? Ставите собі питання, куди вирушити у подорож? Відмінний варіант – поїхати у Тернопільську область, де за короткий час можна побачити безліч цікавих місць. Одне з них – Джуринський водоспад.

Це найбільший в Україні рівнинний водоспад, розташований на річці Джурин. Він досягає 16 метрів у висоту, і виглядає просто розкішно.

Джуринський водоспад входить до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон". Його вважають одним з найкрасивіших та найцікавіших місць Тернопільської області. У водоспаду є ще одна назва – Червоногородським.

Чому це місце варто відвідати?

Багато туристів називають це місце не інакше, як диво природи. Сюди їдуть, щоб сховатися від палючого сонця влітку, або щоб просто побути на природі восени або в іншу пору року.

Тут можна влаштувати собі сеанс гідромасажу, занурившись у води водоспаду. Деяким може здатися, що цей водоспад – дуже потужний. Але туристи в ньому все ж купаються активно.

Фото: Джуринський водоспад також називають Червоногородським (karpaty.life)

Вода тут прогрівається досить добре. Це й відрізняє рівнинний водоспад від гірських – там вода зазвичай дуже холодна, а тут - тепла. Але при плаванні у водоймі варто бути уважним, адже на дні можуть зустрічатися гострі камені.

Це хороше місце для "підзарядки" позитивними емоціями та для нових вражень.

Водоспад розташований прямо посеред лісу, тому влітку тут зберігається прохолода. Неподалік можна поставити намет, влаштувати пікнік на відкритому повітрі. Місцеві жителі також тут продають сувеніри та напої, а от для покупки продуктів і в пошуках житла краще їхати у місто Заліщики.

Як дістатися до водоспаду?

З Тернополя сюди можна доїхати на своєму авто. Навколо часто можна побачити занедбані села, а дорога тут не дуже хороша. У середньому шлях займає близько трьох годин. З Тернополя треба взяти курс на місто Заліщики – як правило, саме звідси туристи починають шлях сплавів на байдарках до водоспаду. Звідти треба дістатися до села Нирків.

Фото: Вода тут прогрівається досить швидко (svalyavanews.in.ua)

Якщо ви вже виїхали сюди, і не знаєте, куди рухатися далі, можна запитати дорогу у місцевих. Орієнтиром може бути не тільки водоспад. Можна запитати, як дістатися до Урочища Червоного.

До слова, не дивлячись на те, що добратися до водоспаду не так просто, його щороку відвідують багато людей.

Гід Сергій Пономаренко розповідає:

"Я щороку воджу сюди туристів. Як і до карантину, це місце традиційно користується популярністю серед українців і зараз. Можу сказати з упевненістю, що його відвідують тисячі туристів щороку".

Що відвідати неподалік від водоспаду?

На порівняно невеликій відстані від цього місця знаходяться цікаві пам'ятки. Під час поїздки їх також можна встигнути відвідати за день або два, особливо якщо ви подорожуєте на своєму авто. Ось деякі з них:

Місто Заліщики;

Червоноградський замок;

Урочищі Червоне.

Фото: Червоноградський замок неподалік від села Нирків (karpaty.life)

Всі ці об'єкти знаходяться у Тернопільській області. Сюди також можна поїхати туром, замовивши поїздку в одній з місцевих туристичних компаній. Ціни на одноденний тур для однієї людини стартують від 400 гривень. В ціну входить транспорт і екскурсійна підтримка на всіх етапах поїздки.

Більше дивіться у відео:

Водоспад Джуринський Водоспад - одне з найцікавіших місць Тернопільської області! Опубліковано РБК-Україна П'ятниця, 7 серпня 2020 р.

Відео: Джуринський водоспад (facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, чим унікальний скельний комплекс в Україні дивує туристів.

Також пропонуємо почитати про острів Хортиця і про те, якими легендами оповите це місце.