Запрацював "Подільський експрес": що подивитися в Кам'янці-Подільському

Унікальне місто зберігає безліч таємниць
"Укрзалізниця" запустила курсування "Подільського експресу" – поїзд сполученням Київ - Кам'янець - Подільський - Могилів-Подільський відновлює рух з наступного тижня. Квитки вже доступні в продажу з 9 липня.
Запуск поїзда за цим напрямком – чудова можливість вирушити в подорож. Про спосіб дістатися до Кам'янця-Подільського ви вже знаєте. Тепер розповімо, що подивитися у цьому місті.
Що побачити в Кам'янці-Подільському
В цьому стародавньому місті є приблизно півтори сотні різних пам'яток, в які входять пам'ятки архітектури, історії та культури. Тут можна побачити та монументальні католицькі храми, і давню ратушу, і вірменські казарми й церкви, що збереглися в місті ще з часів середньовіччя.
Вашої уваги також заслуговує Замковий міст і середньовічні оборонні споруди, зведені тут ще у XV-XVI століттях. Це унікальна пара ліній кам'яних стін, у яких є невеликі бійниці й бастіони.
Звичайно ж, головна визначна пам'ятка – Кам'янець-Подільська фортеця. Це "магніт", який приваблює туристів з усіх регіонів України, а до карантину тут бувало багато гостей і з-за кордону.
20, 21 червня дасть Бог, буду у Кам'янці-Подільському. І вирішив зробити там пленер, тому що багато вимагають живий майстер клас. Два малювальних дня, субота і неділя. ⠀ Ви стежили за моїм попереднім пленером у цьому прекрасному і мальовничому місті. Древня, казкового вигляду фортеця розташувалася на горі біля підніжжя звивистої річки Смотрич, навколо фортеці мальовничо розкидані людські будиночки, і все це щедро прикрашене красою природи, водою і деревами. ⠀ І всі ці краси ми зобразимо у своїх роботах. Пора вже відкривати пленерний сезон, природа і міста чекають щоб ми, художники, їх зобразили. У мене, як ви знаєте пленерний сезон розпочався вже наприкінці березня, багато свіжих вражень, якими поділюся з вами. ⠀ Це буде інтенсив, будемо тісно працювати, малювати ці два дні. Намалюємо по дві роботи кожен день. Спочатку я показую демо, малюю з поясненнями процесу послідовності виконання, ви дивіться, а далі ви малюєте свою. Я буду весь час поруч, давати зворотний зв'язок і підказувати. ⠀ В залежності від потреб і запитів групи розповім про композиції, кольорі, тоні, рисунку та перспективі в міському пейзажі. ⠀ Проживання в місті шукаємо самостійно. Добираємося кожен своїм ходом. Кожен день зустрічаємося вранці в призначеному місці і малюємо, далі перерва на обід і малюємо ще одну роботу до вечора. Та так інтенсивно проводимо два малювальних дня. ⠀ Пишіть в коментарях хто хотів би приєднатися і малювати разом з натури.
Фото: Це місце привертає увагу художників (instagram.com/kovalik.art)
Місцеві гіди говорять, що в кінці XII століття залишки стародавніх римських веж, якщо вони насправді існували, зміцнили великими земляними валами та ровами, а також посилили кам'яною стіною зі щілиноподібними бійницями. Дитинець, де знаходилася резиденція боярина чи князя, з північно-східного боку мису був додатково укріплений також і ровом.
Прогулянці по місту варто присвятити хоча б день. Тут є на що подивитися. Наприклад, у місті є костел, який належав свого часу ордену домініканців. Є тут і ще один храм. Він виглядає дуже цікаво і зовні, і зсередини. Крім костелу св. Миколая, до комплексу великого монастиря входять келії, трапезна, будинок Потоцького і кам'яна огорожа з воротами.
Сам же древній монастир знаходиться на короткій вулиці під назвою Домініканська: вона відходить від південно-східного кута площі до Польського Ринку.
ТОП-10 місць, куди поїхати в Україну, поки закритий кордон до Євросоюзу. Частина 2. Для любителів історії Зберігайте в закладки і слідкуйте за нашим анонсом поїздок Україні. Якщо пропустили першу частину списку, заглянике на сторінку в попередній пост. 6. Кам'янець-Подільський - це місто відоме завдяки середньовічному замку. І якщо ви не встигли в цьому році політати з нами на повітряній кулі в Каппадокії, здійснити мрію про політ можна у цьому місті. Кількість куль не те, але зате з видом на замок. 7. Ужгород - на цвітіння сакур в цьому році ніхто не потрапив через карантин. Але, все ж варто прогулятися старовинними вуличками цього міста, заглянути в Ужгородський замок і поспішаючи випити кави з смачною пироженкой в кондитерській Бондаренко, адже в цьому місті час завмирає і ніхто нікуди не поспішає. 8. Львів - "так люблю тієї Львів, що бракує ми слів!" Це місто не залишить вас байдужим, а його численні тематичні кафе - голодними. Тут вам і смачна сковорідка смажених вареників, і м'ясо з гриля, а комусь і батогом по попі В окремому пості детальніше розпишемо про цікаві місця. 9. Батурин - в 1993 році був створений історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця". Можна прогулятися по цитаделі Батуринської фортеці, подивитися на замок Розумовського і будинок Кочубея. 10. Київ - якщо ви ще не були в столиці, то потрібно обов'язково подивитися цей місто. Прогулятися по центральній вулиці Хрещатик, піднятися до Софійського собору і пройтися до Михайлівського. Згадати фільм "За двома зайцями" і побачити вживу Андріївську церкву. Спуститись до Дніпра на фунікулері і покататися на теплоході до Київського моря. Якщо є бажаючі прогулятися по Києву, пишіть в директ. Складемо індивідуальну екскурсію і покажемо цікаві місця. А яке місто з цього списку ви любите більше? #ukraine #kiev #kievgram #kamenezpodolsk #lviv #lvivgram #uzgorod #baturin #capital #travelukraine #loveukraine #екскурсії #экскурсиикиев #экскурсиильвов #экскурсииужгород #travel #travelphotography #travelblog #photohistory #львів #ужгород #кам'янець #каменецподольский #каменецьподільський #львів #батурин #київ #киевднеминочью #київ #instatravel
Фото: Відвідати Кам'янець-Подільський – гарна ідея для подорожі вихідного дня (instagram.com/p/CCaX2ifHAYq)
Де поселитися
У Кам'янці-Подільському – достатня кількість готелів і квартир, які здаються подобово. Згідно з сайтом бронювання житла Booking.com, вартість житла в одному з міні-готелів обійдеться в 500 гривень за ніч. В готелі комфорт-класу – від 1000 до 2000 тисяч гривень за ніч. Ну а кімнату або квартиру подобово можна знайти за ціною близько 500-600 грн. Громадський транспорт широко представлений автобусами, маршрутками та кількома службами таксі.
На подорож до Кам'янця-Подільського варто виділити хоча б один повний день, а то й залишитися тут на кілька діб. До речі, неподалік від міста знаходиться ще одна відома пам'ятка - стародавня Хотинська фортеця.
Фото: Хотинська фортеця (wikipedia.org)
Це унікальне місце - фортеця періоду X—XVIII століть, яка входить до списку семи чудес України. Хоча протягом V-X століть укріплення використовувалося літописним племенем тиверців, спорудження кам'яних укріплень Хотина заведено пов'язувати насамперед з Галицько-Волинським князівством і з ім'ям Данила Галицького.
Вже у XX столітті тут знімали чимало фільмів: "Захар Беркут", "Стріли Робін Гуда", "Стара Фортеця", "Три мушкетери" та інші.
До карантину тут також проходило безліч тематичних фестивалів. Втім, навіть без галасливих концертів та інших заходів фортеця привертає увагу багатьох туристів і цього літа. Фортеця відкрита для відвідувань і чекає гостей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися в Черкаській області на вихідних, якщо у вас в запасі є хоча б два дні на подорож.
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