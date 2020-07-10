Запрацював "Подільський експрес": що подивитися в Кам'янці-Подільському

Фото: Кам'янець-Подільський wikipedia.org)

Унікальне місто зберігає безліч таємниць

"Укрзалізниця" запустила курсування "Подільського експресу" – поїзд сполученням Київ - Кам'янець - Подільський - Могилів-Подільський відновлює рух з наступного тижня. Квитки вже доступні в продажу з 9 липня.

Запуск поїзда за цим напрямком – чудова можливість вирушити в подорож. Про спосіб дістатися до Кам'янця-Подільського ви вже знаєте. Тепер розповімо, що подивитися у цьому місті.

Що побачити в Кам'янці-Подільському

В цьому стародавньому місті є приблизно півтори сотні різних пам'яток, в які входять пам'ятки архітектури, історії та культури. Тут можна побачити та монументальні католицькі храми, і давню ратушу, і вірменські казарми й церкви, що збереглися в місті ще з часів середньовіччя.

Вашої уваги також заслуговує Замковий міст і середньовічні оборонні споруди, зведені тут ще у XV-XVI століттях. Це унікальна пара ліній кам'яних стін, у яких є невеликі бійниці й бастіони.

Звичайно ж, головна визначна пам'ятка – Кам'янець-Подільська фортеця. Це "магніт", який приваблює туристів з усіх регіонів України, а до карантину тут бувало багато гостей і з-за кордону.

Фото: Це місце привертає увагу художників (instagram.com/kovalik.art)

Місцеві гіди говорять, що в кінці XII століття залишки стародавніх римських веж, якщо вони насправді існували, зміцнили великими земляними валами та ровами, а також посилили кам'яною стіною зі щілиноподібними бійницями. Дитинець, де знаходилася резиденція боярина чи князя, з північно-східного боку мису був додатково укріплений також і ровом.

Прогулянці по місту варто присвятити хоча б день. Тут є на що подивитися. Наприклад, у місті є костел, який належав свого часу ордену домініканців. Є тут і ще один храм. Він виглядає дуже цікаво і зовні, і зсередини. Крім костелу св. Миколая, до комплексу великого монастиря входять келії, трапезна, будинок Потоцького і кам'яна огорожа з воротами.

Сам же древній монастир знаходиться на короткій вулиці під назвою Домініканська: вона відходить від південно-східного кута площі до Польського Ринку.

Фото: Відвідати Кам'янець-Подільський – гарна ідея для подорожі вихідного дня (instagram.com/p/CCaX2ifHAYq)

Де поселитися

У Кам'янці-Подільському – достатня кількість готелів і квартир, які здаються подобово. Згідно з сайтом бронювання житла Booking.com, вартість житла в одному з міні-готелів обійдеться в 500 гривень за ніч. В готелі комфорт-класу – від 1000 до 2000 тисяч гривень за ніч. Ну а кімнату або квартиру подобово можна знайти за ціною близько 500-600 грн. Громадський транспорт широко представлений автобусами, маршрутками та кількома службами таксі.

На подорож до Кам'янця-Подільського варто виділити хоча б один повний день, а то й залишитися тут на кілька діб. До речі, неподалік від міста знаходиться ще одна відома пам'ятка - стародавня Хотинська фортеця.

Фото: Хотинська фортеця (wikipedia.org)

Це унікальне місце - фортеця періоду X—XVIII століть, яка входить до списку семи чудес України. Хоча протягом V-X століть укріплення використовувалося літописним племенем тиверців, спорудження кам'яних укріплень Хотина заведено пов'язувати насамперед з Галицько-Волинським князівством і з ім'ям Данила Галицького.

Вже у XX столітті тут знімали чимало фільмів: "Захар Беркут", "Стріли Робін Гуда", "Стара Фортеця", "Три мушкетери" та інші.

До карантину тут також проходило безліч тематичних фестивалів. Втім, навіть без галасливих концертів та інших заходів фортеця привертає увагу багатьох туристів і цього літа. Фортеця відкрита для відвідувань і чекає гостей.

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