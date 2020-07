Запрацював "Подільський експрес": що подивитися в Кам'янці-Подільському

20, 21 червня дасть Бог, буду у Кам'янці-Подільському. І вирішив зробити там пленер, тому що багато вимагають живий майстер клас. Два малювальних дня, субота і неділя. ⠀ Ви стежили за моїм попереднім пленером у цьому прекрасному і мальовничому місті. Древня, казкового вигляду фортеця розташувалася на горі біля підніжжя звивистої річки Смотрич, навколо фортеці мальовничо розкидані людські будиночки, і все це щедро прикрашене красою природи, водою і деревами. ⠀ І всі ці краси ми зобразимо у своїх роботах. Пора вже відкривати пленерний сезон, природа і міста чекають щоб ми, художники, їх зобразили. У мене, як ви знаєте пленерний сезон розпочався вже наприкінці березня, багато свіжих вражень, якими поділюся з вами. ⠀ Це буде інтенсив, будемо тісно працювати, малювати ці два дні. Намалюємо по дві роботи кожен день. Спочатку я показую демо, малюю з поясненнями процесу послідовності виконання, ви дивіться, а далі ви малюєте свою. Я буду весь час поруч, давати зворотний зв'язок і підказувати. ⠀ В залежності від потреб і запитів групи розповім про композиції, кольорі, тоні, рисунку та перспективі в міському пейзажі. ⠀ Проживання в місті шукаємо самостійно. Добираємося кожен своїм ходом. Кожен день зустрічаємося вранці в призначеному місці і малюємо, далі перерва на обід і малюємо ще одну роботу до вечора. Та так інтенсивно проводимо два малювальних дня. ⠀ Пишіть в коментарях хто хотів би приєднатися і малювати разом з натури.

