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Риф, вулкани і 50 островів. На узбережжі Червоного моря будують масштабні локації для туристів

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Четвер 18 листопада 2021 07:55
Риф, вулкани і 50 островів. На узбережжі Червоного моря будують масштабні локації для туристів Фото: Природа в Саудівській Аравії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Яким буде зелений туризм у Саудівській Аравії: на допомогу покликали онука Кусто

Червоне море з чарівливим кораловим рифом і безліччю морських мешканців вважається улюбленим місцем для дайвінгу "батька підводного плавання" Жака Кусто.

Не дивно, що Саудівська Аравія запросила Філіпа Кусто-молодшого, онука всесвітньо відомого французького морського дослідника, щоб допомогти з планами з розвитку розкішного туристичного напрямку на 50 островах в Червоному морі, повідомляє euronews.travel.

"Кораловий риф в Червоному морі є четвертим за величиною в світі. Він дуже великий, і ми прагнемо захистити його", - говорить Трейсі Ланза, керівник групи глобального брендингу однієї з компаній, яка займається проектом.

Там планують не тільки оздоровити риф, а й збільшити морське біорізноманіття на 100%.

"Повна зміна підходу до туризму". З чим пов'язаний інтерес до природи

Проект "Червоне море" - це напрямок відновного туризму, який будується уздовж північно-західного узбережжя Саудівської Аравії, поруч з курортом Амаала.

Риф, вулкани і 50 островів. На узбережжі Червоного моря будують масштабні локації для туристівФото: Узбережжя Червоного моря - місце розвитку туристичних проектів (instagram.com/theredseadevelopmentcompany)

Там повно гірських каньйонів, сплячих вулканів і безліч культурних пам'яток, розташованих уздовж стародавнього торгового шляху.

Розвиток локацій є частиною спроб диверсифікувати економіку країни за рахунок нових секторів - наприклад, зеленого туризму.

"Під регенеративним туризмом ми маємо на увазі не просто стійкість навколишнього середовища до впливу людини. Ми не тільки хочемо зупинити шкоду. Хочемо реалізувати проект так, щоб локація опинилася в кращому стані, ніж до цього", - пояснює задумку він.

На ділянці є ландшафтний розплідник, який виростить для туристичного місця більше 15 мільйонів рослин.

"Ми сприймаємо це як повну зміну підходу до туризму в Саудівській Аравії, і як приклад для решти світу", - додає він.

Одна з речей, яку компанія вже почала робити, - це навчати місцевих жителів навичкам у сфері гостинності.

Які види туризму будуть розвивати в регіоні

У проектів Амаала і Червоне море дещо різні напрямки. Амаала - це культура і мистецтво, благополуччя і спорт. Курорт включатиме академію спортивних досягнень, кінний спорт, поло, верблюжі перегони, соколине полювання, гольф і теніс.

Риф, вулкани і 50 островів. На узбережжі Червоного моря будують масштабні локації для туристівФото: Проект курорту Амаала на Червоному морі (amaala.com)

Проект "Червоне море" буде присвячений навколишньому середовищу та "розкоші босоніж", що передбачає контакт із землею, пляжами, пустелею і підводним світом.

Туристам запропонують безліч варіантів відпочинку - від усамітнення на островах або в горах, до пригод в пустелі і курортного проведення часу. Але більший акцент буде зроблено на прибережні розваги, включаючи снорклінг і дайвінг поруч з пляжами.

Готелі різних категорій. Де зупинятимуться туристи

Нова локація включатиме готелі, житлову нерухомість, а також об'єкти для відпочинку та розваг. Компанія підписала домовленості з 9 розкішними готелями для першої фази проекту. Для відпочинку буде багато варіантів в різній ціновій категорії.

Відео: Як виглядатиме курорт (instagram.com/theredseadevelopmentcompany)

"Це не просто створення і будівництво, це об'єднання декількох найцікавіших і найкрасивіших готелів у світі", - сказав Ланца.

Перших гостей на локаціях Червоного моря зустрічатимуть наприкінці 2022 року. Одночасно очікується не більше мільйона гостей.

Щоб знизити шкоду для навколишнього середовища, міжнародний аеропорт будується з використанням "відповідальних методів будівництва". У компанії шукають варіанти використовувати мікроводорості для створення кращого біопалива. Очікується, що до 2030 року аеропорт обслуговуватиме мільйон туристів на рік.

Нагадаємо, ми писали, що на нафтовій вишці в морі в Саудівській Аравії побудують грандіозний курорт.

Також ми розповідали, що у Єгипті відкривають два масштабних туристичних міста.

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