Туреччина або Єгипет: як вибрати ідеальний курорт для весняної відпустки

Порівнюємо переваги турів у найпопулярніші серед українців країни

Найпопулярніші країни для відпочинку українців вже багато років - Туреччина і Єгипет. Ці напрямки вибирають щорічно до 80 відсотків туристів, що вирушають на зарубіжні курорти.

Експерти туристичного ринку відзначають: ці напрямки - абсолютно різні, але при цьому в обох країн є багато спільного для туризму.

Щоб визначитися з вибором країни для відпустки, варто врахувати специфіку на курортах. У чому особливості відпочинку в Туреччині та Єгипті, РБК-Україна запитало у фахівців.

Що спільного у Туреччини та Єгипту

Хоча обидві ці країни - зовсім різні напрямки, для українців їх об'єднує організація відпочинку, розповідає РБК-Україна Дмитро Волков, керівник турагентства "DIO TRAVEL". Він перераховує критерії, за якими туристи вибирають тури в Єгипет і Туреччину:

- формат харчування в готелях "все включено";

- нетривалий переліт;

- доступні ціни.

"За цінами ці напрямки часто можна зіставляти, і тому навіть у запитах від туристів часто звучить просто: "хочемо на море в Туреччину або Єгипет", - розповідає він.

Фото: Ціни на відпочинок в Туреччині та Єгипті - на одному рівні (booking.com)

Єгипет виграє за сезонами і екскурсіями

Однією з відмінностей курортних країн є сезон для пляжного відпочинку. Через клімат Туреччина в цьому відношенні поступається Єгипту.

"Єгипет - це цілорічний напрямок, і взимку в своєму ціновому діапазоні не має конкурентів, тоді як Туреччина для пляжного відпочинку підходить з квітня по листопад і вже багато років поспіль утримує перше місце для поїздок українців", - говорить Дмитро Волков.

Він додає, що окремий вид туризму в Туреччину – екскурсійні поїздки в Стамбул, який багато туристів відвідують самостійно без звернення в турагентства.

Фото: Туристів вражає культурна спадщина Єгипту (pixabay.com)

"Єгипет підкуповує екскурсійними об'єктами - ті ж піраміди або Луксор, історичною спадщиною. У Туреччині теж на екскурсіях є багато на що подивитися, але такого дива світу – одного з семи – як піраміди, там немає", - звертає увагу директор туристичної компанії "Аполло Тур" Андрій Демура.

Він зазначає, що в будь-якій країні світу можна вирушити на екскурсії, тільки рівень значущості цих історичних об'єктів буде різний.

"Одна справа подивитися замок на Хмельниччині в Україні, інша справа - подивитися на піраміди в Каїрі. І там, і там цікаво - але в загальносвітовому сприйнятті це різні за рівнем культурні об'єкти", - говорить він у коментарі РБК-Україна.

З дітьми веселіше в Туреччині

Експерти туристичного ринку сходяться на думці, що рівень сервісу в готелях Туреччини та різноманітність готельної бази кращі, ніж у Єгипті.

"Рівень сервісу в готелях, безумовно, кращий в Туреччині, як і рівень самих готелів. До Туреччини варто їхати за природою і сімейним відпочинком. Там більше розвинена дитяча інфраструктура: анімаційні програми, готелі мають більш потужні дитячі клуби, аквапарки", - звертає увагу Андрій Демура.

Фото: Готель з аквапарком в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Фахівець додає, що їжа для туристів смачніша в Туреччині.

"Їжа різноманітніша, за смаком більш адаптована для наших людей. Плюс асортимент страв в готелях Туреччини більший, ніж в готелях Єгипту", - говорить він.

Андрій Демура зазначає, що не є прихильником порівняльних характеристик країн. Кожна країна - це стосується не тільки Туреччини та Єгипту - прекрасна по-своєму, має свої особливості природи, кухні та культурної спадщини.

"Природа в Єгипті - пустеля і підводний світ. У Туреччині дуже різні ландшафти - крім моря, є красиві гори, зелень. У плані різноманітності ландшафтів Туреччина виграє", - описує він природу курортної країни.

Але при цьому експерт зазначає, що Єгипет більше підкуповує своїм Червоним морем: кораловими рифами, підводною фауною і флорою, рибками.

Фото: Підводний світ у Єгипті (pixabay.com)

Не тільки "all inclusive"

І в Єгипет, і Туреччину більшість туристів їдуть за системою "все включено". Але в Туреччині формат "all inclusive" з'явився раніше, ніж в Єгипті, розповідає Андрій Демура.

"Є туристи, які вибирають відпочинок за системою "тільки сніданки". У них на це є причини: наприклад, планують подорожувати, або їсти в автентичних місцевих ресторанах, або просто ще не вирішили, де і як харчуватися і не хочуть це оплачувати наперед", - розповідає він.

Фото: Харчування в готелі Єгипту (booking.com)

Спеціаліст звертає увагу: готелі, які працюють на системі "сніданки" – це готелі, які надають сервіс найвищої якості.

"Тому що, якщо харчування організовано за системою "all inclusive", про сервіс можна за великим рахунком забути. Грубо кажучи, all inclusive - це антонім сервісу", - стверджує Андрій Демура.

Він додає, що неможливо якісно обслуговувати людину, коли потрібно постійно сотні туристів щось накладати та наливати.

"Тому ті готелі, які роблять ставку на сервіс, переважно працюють на сніданках. І відповідно, ці готелі й у Єгипті, і в Туреччині коштують набагато дорожче, ніж готелі з "all inclusive". Це готелі високого рівня для забезпечених клієнтів. У Єгипті такі готелі не поступаються аналогічним готелям в Туреччині",- зазначає експерт.

Фото: Пляж в Олюденізі, Туреччина (pixabay.com)

До слова, для поїздки в обидві країни необхідно здавати ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин до подорожі.

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