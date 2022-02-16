Перлина туризму: на популярному курорті гостям пропонують бустерні щеплення

На острові Боракай мешканцям та іноземним туристам пропонують зробити додаткові щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Inquirer.net.

В рамках державної програми Resbakuna sa Botika, яка надає бустерні щеплення в аптеках, туристам пропонують безкоштовні щеплення бустерів для повністю вакцинованих.

Програма була запущена на острові 11 лютого місцевою владою та міністром з туризму Бернадетт Ромуло-Пуя, секретарями Національної цільової групи по боротьбі з COVID-19 Вінсом Дізоном та Карліто Гальвесом-молодшим.

Також було відкрито вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років у рамках програми Resbakuna KIDS.

"Дві програми вакцинації проти COVID-19 "додадуть ще один рівень захисту на тлі ослаблення обмежень на поїздки", — сказала міністр туризму.

Повністю вакцинованим іноземним туристам із безвізових країн дозволено відвідувати країну від 10 лютого та в'їжджати на острів Боракай без проходження раніше необхідного тесту на COVID-19.

"Ми очікуємо, що острів Боракай, наша перлина туризму, знову буде заповнений мандрівниками з усього світу. Програма Resbakuna sa Botika забезпечить додатковий рівень захисту внутрішніх відвідувачів острова. Це вплине на індустрію туризму та всіх філіппінців, чиї засоби залежать від туризму", — йдеться у заяві Ромуло-Пуя.

Також вона додала, що завдяки програмі для населення "стають доступнішими до життєво важливих вакцин ще зручнішими для населення острова, допоможе наблизити посилену вакцинацію до 100 відсотків набагато швидше, ніж раніше".

За даними Департаменту туризму, станом на 10 лютого 7910 осіб, або 102,51% цільового населення туристичних працівників на острові, були повністю вакциновані, а 2671 осіб, або 15,29%, отримали повторне щеплення.

"Очікується, що ця кількість підвищить довіру туристів до поїздок на Боракай, знаючи, що люди, які роблять їхнє перебування чудовим, захищені", — сказала Ромуло-Пуят.

Фото: В рамках програми Resbakuna sa Botika на острові Боракай туристам пропонують безкоштовні бустерні щеплення від COVID-19 (unsplash.com/vicalcuaz)

Вона сказала, що загалом 12 956 номерів у 314 акредитованих готелях на острові доступні для місцевих та іноземних гостей.

Мало туристів

Прибуття іноземних туристів було мінімальним, оскільки обмеження поїздки були ослаблені.

Двадцять туристів з Бельгії, Німеччини, Південної Кореї, Великобританії та США прибули на острів Боракай у період від 11 до 12 лютого, згідно з даним туристичного офісу малайського міста.

Вони стали першими іноземними туристами на острові майже через два роки після введення обмежень на поїздки й карантину, починаючи з березня 2020 року.

У порівнянні з пандемічним максимумом у 113 596 туристів, що прибули у грудні минулого року, кількість туристів, що прибувають на Боракай, впала до 35 799 через нововведені суворі обмеження на поїздки після сплеску випадків, викликаних варіантом COVID-19 "Омікрон". За перші шість днів лютого острів відвідали 8449 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Туреччині почали платно вакцинувати туристів від COVID: скільки коштуватиме щеплення.