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У Туреччині почали платно вакцинувати туристів від COVID: скільки коштуватиме щеплення

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Субота 15 січня 2022 11:33
У Туреччині почали платно вакцинувати туристів від COVID: скільки коштуватиме щеплення Фото: У Туреччині проводять вакцинацію для туристів (unsplash.com/husen-cdc)
Автор: Євгенія Тугушева

Пройти процедуру можна у медичних центрах Стамбула, Анталії та Анкари

Влада Туреччини дозволила туристам щепитися від COVID-19, повідомляє Оhsad.org.

Вакцинація здійснюватиметься лише на платній основі.

Наразі вакцинацію проводять у багатьох великих містах – можливість отримати щеплення вже підтвердили медичні центри у Стамбулі, Анкарі та Анталії.

Іноземцям, як і місцевим мешканцям, будуть доступні вакцини Pfizer/BionTech та Sinovac. Після отримання двох доз дані вносять до системи eNabiz (вона сумісна з європейською системою цифрових сертифікатів від COVID-19).

Яка вартість вакцинації для туристів у Туреччині

Один шот вакцини коштує 400 TRY (близько €26,832 грн). За "зелений паспорт" доведеться віддати 800 TRY (€51, 1631 грн).

Нагадаємо, раніше ми писали, що круїзний туризм повертається до Туреччини після пандемії.

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