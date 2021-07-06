Залізний порт та Коблево: куди їдуть українці влітку замість Туреччини та Чорногорії

Компанія Google проаналізувала пошукові запити користувачів з України за останні три місяці. Дослідження провели, щоб більш конкретно зрозуміти, які напрямки для подорожей цікавлять наших туристів в цьому літньому сезоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Згідно зі звітом, найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт і Коблево. Хоча влітку нові країни й відкриваються, люди все ж продовжують цікавитися відпочинком в рідній країні.

Десятка найпопулярніших за запитами місць для відпочинку в Україні виглядає так:

Бердянськ, Залізний Порт, Коблево, Затока, Кирилівка, Одеса, Арабатська Стрілка, Сєдове, Скадовськ, Щасливцеве.

Водночас у міру відкриття нових країн, зростає і кількість запитів про можливості відпочинку в цих напрямках. Топ 10 популярних країн, які цікавили українців в Google ці три місяці:

Туреччина, Кіпр, Албанія, Болгарія, Чорногорія, Хорватія, Греція, Єгипет, Грузія, ОАЕ.

"На морі в Туреччині не завжди дешевше"

У цьому сезоні багато українців вибирають відпочинок вдома замість поїздок за кордон, говорить РБК-Україна сертифікований гід і засновник туристичного порталу "На море" Олексій Войцеховський.

Одна з причин - те, що для виїзду в більшість країн потрібна або вакцинація від COVID, або ПЛР-тести. Останнє значно позначається на фінансових витратах сім'ї, особливо якщо за кордон їде відразу 3-5 осіб, вважає він.

Фото: Відпочинок в Україні під час пандемії обирає багато туристів - Олексій Войцеховський

На думку Войцеховського, стереотип про те, що "на морі в Україні дорожче, ніж у Туреччині", не завжди справедливий.

"Насправді у нас багато непоганих готелів за прийнятними цінами. При згадці наших морських курортів багатьом відразу уявляються стереотипи про погану якість і дорожнечу. Але ті, хто їздив на море в Україні минулого року, були приємно здивовані хорошим сервісом. Наприклад, на Арабатській стрілці з'явилося чимало готелів і гостьових будинків, які дійсно не гірше європейських", — запевняє експерт.

"Точні цифри щодо подорожей в Україні відсутні" - експерти

Запити в пошуковику хоч і відображають певні тенденції в інтересах українців, але точна статистика по подорожах в нашій країні відсутня, говорить РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора компанії "Tez Tour", наводячи орієнтовні цифри по туризму до пандемії.

"Зрозуміти, скільки людей їздять по Україні з метою туризму, можна тільки приблизно. Наприклад, Львівський регіон відвідують 1,5-2 млн, Карпатський регіон-1,5 - 2 млн. Якщо додати ще кілька популярних регіонів - Закарпаття, Чернівецьку область - можемо сказати, що туди їздило ще десь 4-5 млн людей", — припускає експерт.

На його думку, на морі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях за літо може відпочити до 10 мільйонів туристів.

"Якщо скласти ці цифри разом по інших регіонах, то ми побачимо, яка кількість українців відпочивала влітку в найпопулярніших регіонах в періоді до пандемії. Думаю, з часом ці цифри зміняться в бік росту, поступово повертаючись до показників до COVID", - вважає він.

Фото: Туреччина очолила рейтинг пошукових запитів українців щодо відпочинку за кордоном (booking.com)

З думкою про те, що Україні вкрай важлива статистика і точні дані по подорожах, погоджується і глава Держтуризму (ГАРТ) Мар'яна Олеськв.

"Дослідження та опитування у сфері туризму вкрай важливі для ДАРТ і всіх тих, хто працює в цій галузі. Розуміючи мотивацію громадян і проблематику, можна побачити майбутні точки зростання і запропонувати дієві механізми розвитку, конкретні продукти й маркетингові інструменти", — говорить вона РБК-Україна.

Тільки туристична статистика і результати досліджень можуть служити основою для прийняття ефективних, економічно обґрунтованих, управлінських рішень, вважає Олеськів.

"В умовах обмежених ресурсів нам потрібно дуже чітко визначити наші пріоритети та направити туди всі зусилля. Тому Агентство запланувало кілька як якісних, так і кількісних досліджень протягом цього року. Наприклад, нас цікавить мотивація людей, які мають можливість, але не планують відпочинок, зрозуміти, що їх відштовхує, чого не вистачає, чим їх можна зацікавити тощо", — відзначає очільниця відомства.

Раніше стало відомо, що в Україні створять нові туристичні маршрути.

Також ми писали, як вибрати готель для подорожей по Україні.