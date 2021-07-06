Железный порт и Коблево: куда едут украинцы летом вместо Турции и Черногории

Компания Google проанализировала поисковые запросы пользователей из Украины за последние три месяца. Исследование провели, чтобы более конкретно понять, какие направления для путешествий интересуют наших туристов в этом летнем сезоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно отчету, самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево. Хотя летом новые страны и открываются, люди все же продолжают интересоваться отдыхом в родной стране.

Десятка самых популярных по запросам мест для отдыха в Украине выглядит так:

Бердянск, Железный Порт, Коблево, Затока, Кирилловка, Одесса, Арабатская Стрелка, Седово, Скадовск, Счастливцево.

В то же время по мере открытия новых стран, растет и количество запросов о возможностях отдыха в этих направлениях. Топ 10 популярных стран, которые интересовали украинцев в Google эти три месяца:

Турция, Кипр, Албания, Болгария, Черногория, Хорватия, Греция, Египет, Грузия, ОАЭ.

"На море в Турции не всегда дешевле"

В этом сезоне многие украинцы выбирают отдых дома вместо поездок за рубеж, говорит РБК-Украина сертифицированный гид и основатель туристического портала "На море" Алексей Войцеховский.

Одна из причин - то, что для выезда в большинство стран нужна или вакцинация от COVID, или ПЦР-тесты. Последнее значительно сказывается на финансовых затратах семьи, особенно если за рубеж едет сразу 3-5 человек, считает он.

Фото: Отдых в Украине во время пандемии выбирает много туристов - Алексей Войцеховский

По мнению Войцеховского, стереотип о том, что "на море в Украине дороже, чем в Турции", не всегда справедлив.

"На самом деле у нас много неплохих отелей по приемлемым ценам. При упоминании наших морских курортов многим сразу представляются те самые стереотипы о плохом качестве и дороговизне. Но те, кто ездил на море в Украине в прошлом году, были приятно удивлены хорошим сервисом. К примеру, на Арабатской Стрелке появилось немало отелей и гостевых домов, которые действительно не хуже европейских", — уверяет эксперт.

"Точные цифры по путешествиям в Украине отсутствуют" - эксперты

Запросы в поисковике хоть и отображают определенные тенденции в интересах украинцев, но точная статистика по путешествиям в нашей стране отсутствует, говорит РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора компании "Tez Tour", приводя ориентировочные цифры по туризму до пандемии.

"Понять, сколько людей ездят по Украине с целью туризма, можно только приблизительно. Например, Львовский регион посещают 1,5-2 млн, Карпатский регион - 1,5-2 млн. Если добавить еще несколько популярных регионов - Закарпатье, Черновицкую область - можем сказать, что туда ездило еще где-то 4-5 млн людей", — предполагает эксперт.

По его мнению, на море в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях за лето может отдохнуть до 10 миллионов туристов.

"Если сложить эти цифры вместе по другим регионам, то мы увидим, какое количество украинцев отдыхало летом в самых популярных регионах в периоде до пандемии. Думаю, со временем эти цифры изменятся в сторону оста, постепенно возвращаясь к показателям до COVID", — считает он.

Фото: Турция возглавила рейтинг поисковых запросов украинцев по отдыху за рубежом (booking.com)

С мнением о том, что Украине крайне важна статистика и точные данные по путешествиям, соглашается и глава Гостуризма (ГАРТ) Марьяна Олеськв.

"Исследования и опросы в сфере туризма крайне важны для ДАРТ и всех тех, кто работает в этой области. Понимая мотивацию граждан и проблематику, можно увидеть будущие точки роста и предложить действенные механизмы развития, конкретные продукты и маркетинговые инструменты", — говорит она РБК-Украина.

Только туристическая статистика и результаты исследований могут служить основой для принятия эффективных, экономически обоснованных, управленческих решений, считает Олеськив.

"В условиях ограниченных ресурсов нам нужно очень четко определить наши приоритеты и направить туда все усилия. Поэтому Агентство запланировало несколько как качественных, так и количественных исследований в течение этого года. Например, нас интересует мотивация людей, которые имеют возможность, но не планируют отдых, понять, что их отталкивает, чего не хватает, чем их можно заинтересовать и тому подобное", — отмечает глава ведомства.

Ранее стало известно, что в Украине создадут новые туристические маршруты.

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