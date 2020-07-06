ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У відпустку під час карантину: скільки коштує відпочинок на зарубіжних курортах

Новини » Travel » Відпочинок за кордоном 06.07.2020 - 07:20
У відпустку під час карантину: скільки коштує відпочинок на зарубіжних курортах
Фото: Поїздка до Албанії влітку (pixabay.com)
Ольга Орєхова
спеціально для РБК-Україна

Чи подорожчали тури за час пандемії

Туристичний сезон літа 2020 вже почався, але держави не поспішають відкривати кордони для туристів: правла вїзду змінюються залежно від того, які показники захворюваності населення на COVID-19 має та чи інша держава.

Проте вже у липні українці можуть поїхати до Туреччини, Албанії, Єгипту. Що з пляжного відпочинку пропонують нашим туристам за кордоном сьогодні та скільки це коштує – читайте у матеріалі.

У готелях країн, куди українцям станом на початок липня дозволено в’їзд, переважно зберегли вартість проживання на рівні цін 2019 року, а чартерні перельоти навіть трохи впали в ціні через падіння цін на паливо. Різниця цін у валюті для туристів відчуватися не буде, запевняють РБК-Україна туроператори.

За даними компанії TPG, чартером в Албанію можна відправитися з Києва, Харкова та Запоріжжя на 4, 7, 11 та 14 днів. Такі тури доступні не тільки зараз, а й до середини вересня. Відпочинок на тиждень для двох дорослих з перельотом з Києва у липні, з трансфером з/до аеропорту, проживанням та сніданками у тризіркових готелях коштує від 676 євро, у п’ятизіркових готелях - від 791 євро.

Короткий відпочинок на 4 ночі - від 563 євро та від 628 євро на двох у готелях 3* та 5* відповідно. При виборі режиму харчування all inclusive у готелі 5* на тиждень – від 1004 євро.

У відпустку під час карантину: скільки коштує відпочинок на зарубіжних курортахФото: Відпустка в Туреччині (pixabay.com)

Що стосується Чорногорії, то тиждень проживання в апартаментах з кухнею у корпусі (це розповсюджений тип розташування на курортах країни) – у категорії 3* становить від 614 євро, 4* - від 667 Євро, номер в готелі 5* – від 1219 євро.

Це вартість на базі сніданків та з трансфером до/з аеропорту. Якщо ви хочете зекономити, але побачити хоч трохи Європи, то 4 ночі зі сніданками обійдуться вам в 497 Євро у апартаментах категорії 3*, 528 євро - у апартаментах 4* та 811 євро у номері готелю 5*.

У регіоні Середня Далмація (Хорватія) з прибуттям в аеропорт Спліт можна відпочивати тиждень з бюджетом від 924 євро на двох. За розміщення в готелі 5* треба викласти від 1257 євро.

Міні-відпустка у Хорватію на 4 дні буде коштувати від 769 євро у випадку вибору економного проживання. Варто зазначити, що Хорватія - у попиті серед українських туристів, і станом на сьогодні залишилось мало вільних місць на середину липня.

За даними туроператора Siesta, вартість відпустки на 6 ночей в Туреччині у липні становить від 899 євро і доходить до 3100 євро на двох у готелях 5* на курорті Бодрум.

Українцям там пропонується вже звичний тип харчування в готелях – система шведського столу all inclusive. У компанії розповіли, що завдяки річним контрактам ціни на курортах прогнозовані та не ростуть.

За цією ж вартістю проводили перенесення турів, які не відбулися раніше. Щодо наступного року, то є ймовірність, що ціни по деяких напрямках будуть все-таки зростати. Але коливання навряд чи будуть сильними, адже є стандартні важелі саморегуляції ринку, кажуть у компанії.

У відпустку під час карантину: скільки коштує відпочинок на зарубіжних курортахФото: Відпочинок влітку в Єгипті (pixabay.com)

З Єгиптом ситуація досить заплутана, бо станом на сьогодні ще не всі готелі отримали необхідний сертифікат безпеки Hygiene Cetificate від держави. Готовність готелю перевіряють за запитом, і не завжди готель, відкритий на продаж, його має. Це означаэ, що туристи можуть заселятися далеко не в кожен готель.

З сертифікатом на руках - переважно готелі 4 та 5*. Тижневий відпочинок у готелі 4* на курортах Шарм-Ель-Шейх та Хургада на двох за системою “все включено” складе від 624 доларів США у бюджетному сегменті, а у готелях 5* - від 887 доларів. У готелях "високого сервісу" - від 1350 доларів.

Пандемія нового коронавірусу змусила туроператорів переглядати умови бронювань пакетних турів. Так, туристи Join UP! можуть оплатити пакетний тур за спеціальними умовами в повному обсязі за 7 днів до вильоту, при цьому перший платіж становить 0%. Анулювати подорож без штрафів можна за 7 днів до вильоту.

У туроператорі Siesta констатують, що найближчим часом не всі готелі будуть відкриті: попит та пропозиція частково вирівнялися, тому великих або довгострокових знижок очікувати влітку 2020 року не варто.

Що ще, крім моря? На осінь туристи цікавляться екскурсійними турами, бальнеологічними курортами. Останні доступні й в Україні, каже Олена Бойко, співзасновниця туристичного оператора Travel Professional Group.

"Традиційно на морських курортах високий сезон зберігається з середини липня по початок вересня. На початку "шкільного" сезону ціни в готелях починають падати, оскільки все менше сімей з дітьми їдуть відпочивати до курортів", - додає вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитись під час поїздки в Албанію.

Також пропонуємо почитати, як оформити страховку для виїзду за кордон в умовах карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Теги ЄгипетТурцияотпускАлбанияпутешествия
Точки зору
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Олег Васильєв
Як доїхати на море під час карантину на поїзді
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся