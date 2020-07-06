У відпустку під час карантину: скільки коштує відпочинок на зарубіжних курортах

Фото: Поїздка до Албанії влітку (pixabay.com)

Чи подорожчали тури за час пандемії

Туристичний сезон літа 2020 вже почався, але держави не поспішають відкривати кордони для туристів: правла вїзду змінюються залежно від того, які показники захворюваності населення на COVID-19 має та чи інша держава.

Проте вже у липні українці можуть поїхати до Туреччини, Албанії, Єгипту. Що з пляжного відпочинку пропонують нашим туристам за кордоном сьогодні та скільки це коштує – читайте у матеріалі.

У готелях країн, куди українцям станом на початок липня дозволено в’їзд, переважно зберегли вартість проживання на рівні цін 2019 року, а чартерні перельоти навіть трохи впали в ціні через падіння цін на паливо. Різниця цін у валюті для туристів відчуватися не буде, запевняють РБК-Україна туроператори.

За даними компанії TPG, чартером в Албанію можна відправитися з Києва, Харкова та Запоріжжя на 4, 7, 11 та 14 днів. Такі тури доступні не тільки зараз, а й до середини вересня. Відпочинок на тиждень для двох дорослих з перельотом з Києва у липні, з трансфером з/до аеропорту, проживанням та сніданками у тризіркових готелях коштує від 676 євро, у п’ятизіркових готелях - від 791 євро.

Короткий відпочинок на 4 ночі - від 563 євро та від 628 євро на двох у готелях 3* та 5* відповідно. При виборі режиму харчування all inclusive у готелі 5* на тиждень – від 1004 євро.

Фото: Відпустка в Туреччині (pixabay.com)

Що стосується Чорногорії, то тиждень проживання в апартаментах з кухнею у корпусі (це розповсюджений тип розташування на курортах країни) – у категорії 3* становить від 614 євро, 4* - від 667 Євро, номер в готелі 5* – від 1219 євро.

Це вартість на базі сніданків та з трансфером до/з аеропорту. Якщо ви хочете зекономити, але побачити хоч трохи Європи, то 4 ночі зі сніданками обійдуться вам в 497 Євро у апартаментах категорії 3*, 528 євро - у апартаментах 4* та 811 євро у номері готелю 5*.

У регіоні Середня Далмація (Хорватія) з прибуттям в аеропорт Спліт можна відпочивати тиждень з бюджетом від 924 євро на двох. За розміщення в готелі 5* треба викласти від 1257 євро.

Міні-відпустка у Хорватію на 4 дні буде коштувати від 769 євро у випадку вибору економного проживання. Варто зазначити, що Хорватія - у попиті серед українських туристів, і станом на сьогодні залишилось мало вільних місць на середину липня.

За даними туроператора Siesta, вартість відпустки на 6 ночей в Туреччині у липні становить від 899 євро і доходить до 3100 євро на двох у готелях 5* на курорті Бодрум.

Українцям там пропонується вже звичний тип харчування в готелях – система шведського столу all inclusive. У компанії розповіли, що завдяки річним контрактам ціни на курортах прогнозовані та не ростуть.

За цією ж вартістю проводили перенесення турів, які не відбулися раніше. Щодо наступного року, то є ймовірність, що ціни по деяких напрямках будуть все-таки зростати. Але коливання навряд чи будуть сильними, адже є стандартні важелі саморегуляції ринку, кажуть у компанії.

Фото: Відпочинок влітку в Єгипті (pixabay.com)

З Єгиптом ситуація досить заплутана, бо станом на сьогодні ще не всі готелі отримали необхідний сертифікат безпеки Hygiene Cetificate від держави. Готовність готелю перевіряють за запитом, і не завжди готель, відкритий на продаж, його має. Це означаэ, що туристи можуть заселятися далеко не в кожен готель.

З сертифікатом на руках - переважно готелі 4 та 5*. Тижневий відпочинок у готелі 4* на курортах Шарм-Ель-Шейх та Хургада на двох за системою “все включено” складе від 624 доларів США у бюджетному сегменті, а у готелях 5* - від 887 доларів. У готелях "високого сервісу" - від 1350 доларів.

Пандемія нового коронавірусу змусила туроператорів переглядати умови бронювань пакетних турів. Так, туристи Join UP! можуть оплатити пакетний тур за спеціальними умовами в повному обсязі за 7 днів до вильоту, при цьому перший платіж становить 0%. Анулювати подорож без штрафів можна за 7 днів до вильоту.

У туроператорі Siesta констатують, що найближчим часом не всі готелі будуть відкриті: попит та пропозиція частково вирівнялися, тому великих або довгострокових знижок очікувати влітку 2020 року не варто.

Що ще, крім моря? На осінь туристи цікавляться екскурсійними турами, бальнеологічними курортами. Останні доступні й в Україні, каже Олена Бойко, співзасновниця туристичного оператора Travel Professional Group.

"Традиційно на морських курортах високий сезон зберігається з середини липня по початок вересня. На початку "шкільного" сезону ціни в готелях починають падати, оскільки все менше сімей з дітьми їдуть відпочивати до курортів", - додає вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитись під час поїздки в Албанію.

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