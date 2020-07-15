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Напівпорожні пляжі: українець розповів про "карантинний" відпочинок в Туреччині

Середа 15 липня 2020 11:23
Напівпорожні пляжі: українець розповів про "карантинний" відпочинок в Туреччині
Фото: Відпочинок в Бодрумі, Туреччина (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Аеропорт "Бориспіль" працює навіть швидше звичайного

Українець Юрій Шеремет розкрив деталы про те, як відпочиває в Туреччині пыд час карантинних обмежень. Про свої враження від поїздки він розповів на сторінці у Facebook.

"Друзі! У зв'язку з численними повідомленнями з питаннями щодо відпочинку в Туреччині та коронавірусу розумію, що тема актуальна, і повідомляю наступне. Туреччина дійсно відкрита для туристів. При перельоті ніяких проблем, затримок і спецпроцедур немає", зазначив він.

"У Борисполі поміряти температуру, в Бодрумі - ні"

За словами Юрія Шеремета, аеропорт "Бориспіль" у зв'язку з відсутністю в ньому безлічі людей, працює швидше звичайного, так само працює й аеропорт в турецькому Бодрумі, куди він прилетів.

"Ніяких аналізів і тестів не здавав. У Борисполі поміряти температуру, в Бодрумі - ні. Єдине нововведення - перебувати треба один від одного на паспортному контролі на відстані 1,5 метра згідно з розміткою на підлозі. На швидкість черги це не впливає", - додав турист.

"Відпочиваючі можуть бути без масок"

При поселенні в готель тестів туристи не здавали, але температуру електронним градусником міряють регулярно та скрізь, куди всі входять, каже Юрій.

Опубліковано Юрієм Шереметом Вівторок, 14 липня 2020 р.

Відео: Відпочинок в Туреччині влітку (facebook.com/Юрий Шеремет)

Скоріш за все, в готелях Туреччини були введені квоти по заповнюваності, оскільки людей в готелі - значно менше, ніж зазвичай, пояснив Шеремет.

"Ще одна перевага - замість "шведських столів" офіціанти завжди обслуговують вас персонально. Меню - паперові одноразові. Відпочиваючі можуть бути без масок, персонал - у засобах захисту. Скрізь регулярно всі протирають і миють, включаючи тренажери в спортзалі після кожного "спортсмена", додав Юрій.

Опубліковано Юрієм Шереметом Вівторок, 14 липня 2020 р.

Він зазначив, що пляжі на курорті – напівпорожні. На його думку, це черговий "плюс" такого відпочинку цього літа.

"Я точно нікого не агітую і вважаю, що береженого бог бреже! Мені по зайнятості просто зараз зручно. Думайте самі, вирішуйте самі!," - поділився думкою Юрій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з цінами на тури та авіаквитки після введення зборів за пасажирів літаків.

Також повідомлялося, як повернути гроші, якщо ваш рейс або тур скасували.

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